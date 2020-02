„Vreau doar să se termine!”. O studentă s-a sinucis în campusul universitar. A lăsat un bilet de adio sfâșietor! Foto

Studenta s-a sinucis la puțin peste un deceniu de când și mama ei și-a pus capăt zilelor, pe vemea când ea avea doar nouă ani.

„Este limpede că a plănuit acest lucur. S-a izolat de toată lumea, dar nimeni nu a știut asta. Toți, inclusiv eu, am crezut că este vorba doar despre propria persoană. M-am luptat să iau legătura cu ea. Nu coopera. Ne făceam planuri să ne întâlnim, iar ea nu apărea, îmi ignora apelurile telefonice și mesajele.

Când reușeam să ne întâlnim, își cerea scuze, spunând că a fost reținută la facultate. Devenise pricepută în a ne convinge că este bine. Îmi arăta ceea ce voiam eu să văd. Însă, ea era tulburată. Nimeni nu a știut cum se simțea ea, de fapt”, a spus tatăl studentei.

„Am vorbit cu toți cei care au cunoscut-o. Am pus totul în legătură. Am început să înțeleg viața pe care o avea departe de casă. Am văzut câtă bucurie le-a oferit celor din jurul ei și cât de bine s-a ascuns, totuși, și de ei. Și având toate aceste informații este și mai greu, deoarece cred că ar fi fost oportunități să o salvez”, a mai spus tatăl studentei, explicând că fiica lui se simțea singură chiar dacă era înconjurată de oameni.

Bărbatul a lansat și o rugăminte către toți cei care citesc despre această trragedie să facă tot posibilul să evite astfel de situații – să vorbească despre problemele pe care le au sau să îi asculte pe cei din jurul lor, care ar putea avea nevoie de acest lucru.