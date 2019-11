Un bebeluș nenăscut i-a spus mamei sale „du-te dracu” în timpul unei scanări cu ultrasunete

Scanarea cu ultrasunete ar trebui să fie un moment important pentru mamă și făt. Orice femeie își imaginează că în acest moment o să-și poată vedea îngerașul liniștit și gata să apară pe lume, însă pentru o femeie din Statele Unite ecografia i-a arătat personalitatea fetiței ei. Jemma și-a văzut fetița privind drept spre camera video arătându-i un „V” format din două degete, semn care transmite un „du-te dracu”.

Mămica surprinsă a împărtășit această experiență cu urmăritorii ei de pe Twitter spunând că niciuna din scanările ei nu a fost simplă, „micuța sa” refuzând să coopereze de fiecare dată.

Every. Single. Scan I’ve had to go back because our little diva does not cooperate ... but being told to fuck off tops it off 😂 back again on Saturday then little human, please show ur face this time. Yours sincerely, mum x pic.twitter.com/cPv4sirR4a