Bravo, tată! - În culise, episodul 9. Andreea Perju a povestit cum se simte în rolul Angelicăi, fosta soție a lui Flavius

Serialul TV „Bravo, tată!” de la Antena 1 este o adevărată surpriză plăcută pentru telespectatori încă de la primul episod. În culise, Andreea Perju a povestit mai multe detalii despre rolul pe care îl are. Care sunt cele mai mari provocări de la filmări și ce detalii personale a mai dezvăluit actrița.

Noul serial de la Antena 1 se bucură de un mare succes încă de la primele episoade apărute. Cei patru tătici au câștigat simpatia publicului cu poveștile lor de viață care sunt atât de bine puse în lumină de către actori.

Liviu Vârciu, Cosmin Natanticu, Răzvan Fodor și Ștefan Pavel sunt cei care dau viață celor patru tătici și reușesc să transmită telespectatorilor fiecare emoție trăită. Prin intermediul partenerelor, relațiile acestora devin pline de emoții, suspans și nebunie, iar telespectatorii se pot regăsi cu ușurință în situațiile de cuplu din serial.

Andreea Perju a dat din casă la filmările pentru serialul de comedie Bravo, tată!, difuzat în fiecare duminică, de la 20:00, la Antena 1. Actrița care o aduce în fața telespectatorilor pe Angelica, fosta soția a lui Flavius (Cosmin Natanticu), a oferit un interviu savuros pe platoul de filmare.

În cel de al nouălea episod Bravo, tată! - În culise, show exclusiv digital disponibil în AntenaPLAY, vom afla de la Andreea Perju cum a îmbrățișat ideea serialului și cum se simte în rolul Angelicăi. Actrița a povestit unele dintre cele mai amuzante detalii despre personajul pe care îl interpretează.

Bravo, tată! - În culise, episodul 9. Cum a început povestea serialului pentru Andreea Perju

„Povestea Bravo, tată! pentru mine a început cu un casting la care am fost chemată astă-vară și îți mărturisesc că din primul moment în care am dat castingul am simțit că îmi doresc din tot sufletul să fac parte din această distribuție, așa că mă bucur enorm că s-a adeverit și n-a rămas doar la stadiul de vis. În momentul în care m-am dus la casting, am dat proba pentru două personaje, pentru Angelica și pentru Dana. Când am citit Angelica și am înțeles contextul am zis: Angelica e pentru mine ” a povestit actrița.

Andreea Perju a recunoscut faptul că nu mai făcuse parte dintr-o distribuție atât de mare de ani de zile și că se dezobișnuise, însă s-a acomodat rapid la filmări datorită echipei pe care acum o consideră exact ca pe o familie.

Bravo, tată! - În culise, episodul 9. Cum vede Andreea Perju atmosfera de la filmări

„La filmări ne distrăm maxim, și tocmai, e comedie! Adică pe lângă că facem comedie în fața camerelor de luat vederi îți dai seama că și atmosfera din spatele camerelor este la fel de jovială și de relaxantă. Am niște colegi foarte relaxați și asta contează enorm. Ne distrăm, facem glume, râdem unii de ceilalți uneori, dar râdem de situații, râdem de tot ce se întâmplă, râdem la fiecare bâlbă, adică nu ne ratăm unul pe celălalt deloc” a declarat acrtița despre cum decurg zilele de filmare.

„Comedia nu e ușor de jucat, dar mereu am simțit-o mai aproape de mine decât am simțit drama și probabil acesta este și motivul pentru care eu am cam făcut comedie în proiectele din care am făcut parte și sper în continuare să fac la fel de bine chestia asta pentru că mă gândesc că dacă oamenii tot mă pun să joc comedie o fac dintr-un anume motiv și anume că le place ce fac eu acolo. Și sunt funny!”

Bravo, tată! - În culise, episodul 9. Andreea Perju a povestit una dintre cele mai amuzate secvențe de la filmări

„Cred că ziua cu filmatul meciului de paintball pe lângă faptul că a fost foarte grea, a fost și foarte funny. Secvența mea preferată, nu știu să zic dacă e preferată, dar oricum, Angelica o ia razna la un moment dat pentru că ea își dorește foarte tare să câștige acest meci de paintball. Pentru ea este ca și cum ar câștiga un razboi și o ia razna și are un monolog în care urlă ca o nebună efectiv (...) Mă auzeam pe mine și mă uitam la fețele lor și ziceam „Doamne, ce fac aici?” a mărturisit Andreea Perju despre nebunia de la filmările episodului 7.

Bravo, tată! - În culise, episodul 9. Ce au în comun Andreea Perju și personajul ei, Angelica

Actrița a povestit pentru abonații AntenaPLAY cum o vede pe Angelica și în ce comportament se regăsește aceasta.

„Are tendința să fie răutăcioasă de foarte multe ori și să fie foarte dură și îți mărturisesc că asta este o chestie care există și în mine. Adică de multe ori mi s-a întâmplat să prefer să fiu mai dură ca să nu am eu de suferit decât să mă las dusă de val și să mă supăr foarte tare” a declarat Andreea Perju.

„Cred că era nevoie de tipologia asta pentru sunt ferm convinsă că se regăsesc multe femei care sunt în această ipostază. Să fii puternică în viață nu e cel mai ușor lucru.” a mai declarat actrița cu privire la rolul pe care îl are.

Bravo, tată! - În culise, episodul 9. Actrița a povestit detalii despre Flavius, fostul ei soț din serial, dar și despre Cosmin Natanticu din viața reală

„Flavius, fie vorba între noi, nu e cel mai bărbat dintre bărbați. Adică el e făcut ca să fie casnic. Ce Dumnezeului au văzut femeile astea două la Flavius de ajung să se și certe pe el?” spune actrița râzând.

Referitor la Cosmin Natanticu care îl joacă pe Flavius, Andreea Perju a ținut să menționeze că el este un coleg extraordinar și chiar un prieten foarte bun. Totodată, actrița povestește cum a primit suport și sprijin din partea acestuia în timp ce ea se simțea depășită de situație.

„Pe mine m-au ajutat foarte tare discuțiile cu Natanticu și felul în care el a pus problema” a spus Andreea recunoscătoare.

Bravo, tată! - În culise, episodul 9. Cum se înțelege Andreea Perju cu tăticii

„În momentul în care ăștia patru apar pe TV, efectiv n-ai cum să nu râzi. Sunt atât de bine aleși și sunt atât de bine pe ce fac că n-ai cum să nu razi. Fodor este, zici că atunci îi vin replicile. Adică nu zici că scrie cineva pentru el și el învață replicile. Și toți sunt foarte bine și ce e frumos e că sunt diferiți, dar în același timp au reușit să se unească între ei, să își unească energia într-un fel în care chiar există chimia asta și legătura care îi face foarte simpatici” a povestit actrița.

Bravo, tată! - În culise, episodul 9. Ce a răspuns Andreea Perju la întrebările pilot

Întrebată de cea mai mare provocare de la filmări, actrița a mărturisit că pentru ea cea mai mare este de a păstra nivelul foarte sus și să nu fie mediocră nicio secundă.

Referitor la o posibilă atmosferă din casă în cazul în care aceasta ar fi locuit cu Flavius și Cristina, Andreea spune că Angelica ar avea grijă de ea pentru că nu-și permite să iasă din casă altfel decât țiplă, în timp ce Flavius ar fi menajera casei, iar Cristina s-ar ocupa de fetițe.

Andreea adoră atât teatrul, serialul, cât și filmul și nu poate alege între cele trei, însă recunoaște că i-ar plăcea foarte mult să facă parte și dintr-un lung-metraj.

Super puterea Angelicăi este că are gura mare și că obține astfel tot ce își dorește, iar deviza acesteia este „Privește înapoi cu mândrie!” conform Andreei Perju.

Ce trebuie să știi despre noul serial de la Antena 1 și de pe Antena Play - Bravo, tată!

Bravo, tată!, noul serial de comedie marca Antena 1, aduce în fața telespectorilor nume îndrăgite din teatru, film și televiziune și întâmplări care vor face deliciul privitorilor. Povestea serialului este concentrată în jurul a patru tatici care provin din lumi complet diferite, dar care se împrietenesc prin intermediul copiilor.

Cum ajung să treacă împreună prin tot felul de întâmplări și situații un fost artist devenit influencer, un văduv intelectual, un casnic întreținut și un băiat de modă veche, ce încă mai comercializează haine și parfumuri din portbagaj, telespectatorii vor afla urmărind, în fiecare duminică, de la 20:00, serialul Bravo, tată!, difuzat la Antena 1 și în AntenaPLAY.