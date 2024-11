Bravo, tată! Rezumat episodul 12, sezonul 3, din 15 noiembrie. Dana are amnezie, iar Flavius devine suplinitor la grădiniță.

În al doisprezecelea episod din noul sezon Bravo, tată!, telespectatorii au putut viziona cum Dana se lovește la cap și își pierde memoria, iar Flavius devine suplinitor la grădinița Angelicăi. Cele mai noi episoade din noul sezon al serialului le vezi pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Bravo, tată!, rezumat episodul 12 sezonul 3, din 15 noiembrie. Dana calcă pe jucării, cade și rămâne înconstiență

După ce a dormit alături de Dana în același pat, Mario se ridică să își facă ceva de mâncare în bucătărie. Acesta calcă pe jucăriile copiilor și o trezește pe Dana. Dana îi spune să meargă în garaj, iar Mario insistă să îi facă și ei un sandviș cu iubire. În timp ce se îndrepta spre Mario să îl dea afară, Dana calcă pe jucării și cade pe jos. Soția lui Mario rămâne la pământ.

Bravo, tată!, rezumat episodul 12 sezonul 3, din 15 noiembrie. Angelica îl angajează pe Flavius ca suplinitor la grădiniță

Flavius stă la discuții cu două mămici la ușă, iar între timp apare Angelica. Una dintre mămici îl întreabă pe Flavius cum a putut să rămână prieten cu Angelica, chiar și după divorț. Flavius răspunde că e ca înainte și că trebuie să zică doar „da, da ,da”.

„Zi și mie, ce i-ați spus Crenguței de am rămas cu un om în minus?”, întreabă Angelica.

„Da, da, da!”, răspunde Flavius.

„Știi cât de greu e să găsești personal calificat în ziua de azi?”, întreabă Angelica, din nou.

„Da, da, da!”, este răspunsul lui Flavius.

Una din mămici îi dă o idee Angelicăi să îl angajeze pe Flavius ca suplinitor la grădiniță, deorece are experiență cu cei mici.

„Doamna a venit cu o idee foarte bună! Să vii tu ca suplinitor la grădiniță, că oricum nu faci nimic acasă!”, zice Angelica.

„Da, da, da”, răspunde Flavius.

„Perfect! Ești angajat!”, spune Angelica.

Bravo, tată!, rezumat episodul 12 sezonul 3, din 15 noiembrie. Dana are amnezie

Dana primește îngrijiri de la doctor, iar acesta îi spune lui Mario că e posibil că soția lui să aibă o ușoară amnezie.

„Cum adică, o ușoară amnezie? Dănuțo, știi cine sunt eu?”, o întreabă Mario.

„Dana!”, spune aceasta în timp ce zâmbește și dă mâna cu Mario.

Doctorul o întreabă dacă îi recunoaște pe ceilalți, iar Dana răspunde că sunt niște copii.

Mario încearcă să îi aducă aminte Dănuței de familia ei și începe să îi arate poze de la nuntă.

„Oare unde te-am găsit eu pe tine?”, întreabă Dana.

„Am fost colegi de facultate! Eu am fost șef de promoție.”, îi zice Mario, Dănuței.

„Și eu?”, întreabă Dana.

„Tu nu! D-aia m-am îndrăgostit de tine, tu erai mai pe casnică”, este răspunsul lui Mario.

Bravo, tată!, rezumat episodul 12 sezonul 3, din 15 noiembrie. Toma încearcă să îi aducă aminte Danei de relația lor.

Toma apare în casa Dănuței, panică că aceasta nu îi răspunde la telefon.

„Bă, băiatule! Pentru ultima oară, cine ești și ce vrei?!”, îl întreabă Dana pe Toma.

Toma îi spune Danei că el este Toma, iubitul ei secret de care știe toată lumea.

„Pletosule, tu știi că eu sunt femeie măritată?!”, spune Dana.

În timp ce, Toma încearcă să îi aducă aminte Danei de el, apare Mario. Acesta îl ia pe Toma de geacă și îl dă afară din casă.

„S-au terminat timpurile alea! Acum, Dănuța este a mea!”, îi spune Mario.

Bravo, tată!, rezumat episodul 12 sezonul 3, din 15 noiembrie. Dana își revine din amnezie

Toma încearcă să îi aducă aminte Danei despre relația lor. Acesta îi arată poze de pe telefon și conversații cu ei doi, dar Dana nu pare deloc interesată. Apare Mario și îi spune să plece acasă. Toma îi spune că nu se lasă așa ușor și că este dispus să facă orice pentru Dana. În timp ce, Mario și Toma au o discuție mai tensionată și aproape că sar la bătaie, Dana încearcă să îi despartă și se lovește de o greblă, căzând la pământ.

Doctorul o consultă și le spune celor doi că Dana ar trebui să meargă la camera de gardă, deoarece a avut doua traumatisme în mai puțin de 48 de ore.

„Sunt ok, sunt ok! Aoleu, cum am ajuns eu aici? Dumneavoastră, știți ce fată drăguță eram eu când am terminat liceul? Îmi făcea curtea un dentist (...), și acum m-am procopsit cu ăștia doi!”, spune Dana.

„Dacă o mai lovesc o dată, crezi că o să fie rău?”, îl întreabă Mario pe doctor.

