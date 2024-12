Cătălin Bordea a transmis un mesaj în mediul online cu ocazia împlinirii vârstei de 40 de ani, însă un alt detaliu a ieșit la iveală. Iată ce au observat fanii imediat!

Cătălin Bordea și-a sărbătorit ziua de naștere și a avut alături oamenii dragi care l-au felicitat pentru schimbarea prefixului!

Comediantul a împlinit frumoasa vârstă de 40 de ani și a vorbit despre ceea ce își dorește de la această vârstă.

Iată ce mesaj a transmis vedeta și ce așteptări are de la viitor!

Cătălin Bordea a împlinit 40 de ani! Ce dorință are comediantul și ce mesaj cu însemnătate a transmis în online

Deși Cătălin Bordea a trecut prin momente dificile de-a lungul timpului, comediantul pare că a învățat să treacă cu brio prin toate greutățile vieții și să se bucure de lucrurile care contează cu adevărat.

El a petrecut alături de persoanele dragi și a sărbătorit alături de acestea împlinirea vârstei de 40 de ani așa cum se cuvine, transmițând un mesaj cu o mare însemnătate pentru experiența lui de viață abia la o zi dtstanță.

Comediantul a vorbit și despre publicul impresionant care i-a fost alături chiar și în momentele dificile și recunoaște că se simte încântat de noua etapă a vieții lui.

„Am făcut 40! Minunați cei 10 ani din 30! Mi-a fost al ******** de bine și al ******** de rău. Am câștigat prieteni care mă înconjoară și mă protejează, un frate de care sunt mândru și săli pline de oameni care mă onorează. Am câștigat. Hai să vedem, 40, pe ce serpentine ne dăm...”, a scris Cătălin Bordea, pe pagina sa de Instagram.

Iată și postarea!

În secțiunea de comentarii au curs mesajele de la mulți ani, iar postarea a devenit foarte apreciată într-un timp scurt.

„La mulți ani sănătoși, frățică.🥃🙌🏻” i-a urat Răzvan Fodor.

„La Multi Ani veatza mea! 🫶” i-a scris și Nelu Cortea.

„La mulți ani!!! După 40 începe adevărata viață!!!!”, „La Multi Ani om frumos! Tot binele din lume! 🎉🥂”, „La mulți ani cu sănătate împliniri și mult succes pe mai departe 🍀🥰” i-au mai scris și alți internauți.

Cu toate acestea internauții au observat un detaliu în imagine: „Hei hei hei !!! La mulți ani !! Dar cine e domnișoara ? 😍”. Așadar, fanii sunt deja curioși să afle dacă acesta și-a făcut o nouă relație.

Se pare că juratul iUmor este dornic să afle ce îi rezervă viitorul și se gândește deja la peripețiile prin care va trece anul acesta.

Deși mulți îl cunosc pe Cătălin Bordea, puțini sunt cei care îi știu cu adevărat povestea de viață. El s-a născut atunci când mama lui avea doar 16 ani, iar la vârsta de 2 ani a fost părăsit de tată.

Cea care i-a fost mereu alături și pentru care este extrem de recunoscător este bunica Aspazia. Comediantul recunoaște că a avut și că are inclusiv în prezent o relație apropiată cu ea, mai ales că a avut dintotdeauna o fire optimistă care l-a ajutat să treacă mai ușor peste divorțul de fosta soție, scrie Spy News.

„Bunicii mei sunt cei mai importanți. Eu nu aș fi ajuns niciodată unde sunt fără ei. Taică-miu a plecat când aveam eu doi ani, maică-mea era mică, m-a făcut când avea 16 ani. La mine, părinții au dispărut în momentul în care eu am apărut. Nu am știut niciodată ce înseamnă să am tată. Așa m-am născut, deja fisurat”, spunea Cătălin Bordea pentru aceeași sursă.

