Bravo, tată! Rezumat episodul 4, sezonul 3, din 21 septembrie. Urna cu cenușa fostului soț al Săbioacăi, o adevărată comoară

În al patrulea episod din noul sezon Bravo, tată!, telespectatorii au putut viziona cum tăticii au pus ochii pe urna cu cenușa fostului soț a Săbioacăi și încearcă să se îmbogățească de pe urma ei. Cele mai noi episoade din noul sezon al serialului le vezi pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Bravo, tată!, rezumat episodul 4, sezonul 3, din 21 septembrie. Tanti Săbioaica are nevoie de ajutor

Tanti Săbioaca îl caută pe Flavius pentru a-i repara o priză, dar apare Emil. Emil se oferă să o ajute, iar acesta începe să se uite la tutoriale pe YouTube.

„E greu fără bărbat în casă!”, spune vecina lui Flavius, care mai apoi adaugă că trebuie să facă toată treaba în casă.

Emil se curentează, iar vecina îi spune să aibă grijă, deoarece fostul ei soț care a murit s-a electrocutat în același loc. Tot ea îi spune lui Emil cum a murit.

Articolul continuă după reclamă

„A căzut într-un WC public!”, spune Săbioaica, în timp ce ține urna cu cenușa răposatului.

Vecina pleacă din cameră, iar Emil face o poză la urna cu cenușă pe care scrie „Bărbat călcat de tramvai, după ce s-a împiedicat de șireturi!”

Bravo, tată!, rezumat episodul 4, sezonul 3, din 21 septembrie. Crenguța și ideea ei de afacere

Crenguța îi spune Doinei ideea ei de afaceri, cu bărbați.

„Știi evenimentele alea de speed dating?”, o întreabă Crenguța.

Doina îi spune că a văzut în filmele americane, iar Crenguța îi zice că are o idee de speed dating, dar cu bărbați mai cuminți. Doina este de acord să se alăture afacerii, doar dacă bărbații au bani.

Bravo, tată!, rezumat episodul 4, sezonul 3, din 21 septembrie. Vaza minune a vecinei lui Flavius

Emil se alătura băieților și le spune că nu mai are încredere în adidașii cu șireturi. Băieții se uită confuzi.

„Bă, voi știti cum a murit bărbatul lui Săbioaica?”, întreabă Emil.

Mario face o glumă și spune că s-a aruncat de parter de douăzeci de ori. Emil începe să le spună cum a murit bărbatul Săbioacăi.

„Omul a căzut într-un WC public, s-a dus să se spele și a căzut și și-a rupt mâna, după era într-o stație de tramvai, s-a aplecat să se lege la șireturi, nu a văzut că vine tramvaiul, a venit tramvaiul, l-a călcat tramvaiul”, povestește Emil.

Gioni este în șoc, iar Emil le arată poza făcuta la urna cu cenușă. Apare Tibi și le spune că este „Vaza Dinastiei Yuan”, care valorează o grămadă de bani. După ce aude ce spune Tibi, Mario pare interesat de această vază.

Bravo, tată!, rezumat episodul 4, sezonul 3, din 21 septembrie. Întrecere pentru cel mai scump cadou.

Cristina merge la un magazin de jucării pentru cadoul de ziua lui Tibi. Dana se află în același magazin și trage cu urechea la conversația Cristinei cu vânzătoarea. Vânzătoarea îi arată jucării micuțe și ieftine, dar Cristina vrea o jucărie scumpă.

„E o investiție. Noi luăm un cadou scump acum, o să primim un cadou scump mai târziu”, spune Cristina.

Apare Dana și îi spune că și ea caută un cadou pentru Tibi. Cristina îi spune că vrea să îi ia un cadou mic și simbolic, dar între timp apare vânzătoarea cu jucăria mare, pe care o ceruse. Cristina, rămâne fără cuvinte, încercând se scoată, dar Dana îi spune să ia cadoul.

„Ia-l, mă! E foarte frumos, e o investiție!”, zice Dana, care mai apoi dezvăluie că i-a auzit conversația cu vânzătoarea.

Cele două femei se întrec în cine va lua cel mai bun cadou pentru aniversarea lui Tibi. Între timp, apare Angelica care dorește și ea un cadou scump. Dana, Cristina și Angelica încep să adune jucării de pe raft.

Bravo, tată!, rezumat episodul 4, sezonul 3, din 21 septembrie. Băieții vor să fure urna Săbioaicăi

„Dă-mi, Doamne, și mie un bărbat, unul și bun”, spune Săbioaica în timp ce se roagă.

La ușă se aude un ciocănit, femeia deschide și apar Gioni, Mario, Emil și Flavius.

„Aoleu, dar unul și bun, nu ai găsit?”, spune Săbioaica, uitându-se spre cer, care mai apoi îi întreabă ce caută mai exact. Mario îi spune că Emil nu prea se pricepe la prize, iar el a venit să verifice dacă este totul în regulă. Mario vede priză și îi spune Săbioacăi că trebuie reparată. Acesta se pune pe reparat, iar ceilalți băieți caută urna cu cenușă.

Apare vecina lui Flavius care scoate urna și le povestește băieților despre moartea soțului. Aceștia văd unde este ascunsă urna și încearcă să găsească o modalitate pentru a o fura.

Flavius se sacrifică și merge în camera Săbioacăi pentru a o distrage, dar aceasta sare pe el și îl pupă. În acel moment, trece Cristina prin fața geamului și îl vede pe Flavius. Băieții încearcă să fuga cu urna, dar se întorc înapoi în casă după ce o văd pe Cristina.

Bravo, tată!, rezumat episodul 4, sezonul 3, din 21 septembrie. Dinte pentru dinte!

Gioni a rămas sub patul Săbioacăi, acolo unde se află și urna. El încearcă să iasă de sub pat, dar în fața casei Flavius se ceartă cu Cristina. Gioni ce întoarce în casă și întră sub pat.

La ușă bate Cristina să îi ceară socoteală vecinei, iar aceasta îi spune că a fost o mică neînțelegere și că face orice pentru iertare.

„Dinte pentru dinte! Să mi-l dai pe bărbată-tu, ăla din urnă!”, spune Cristina.

Săbioaica e de acord și îi dă urna cu cenușă Cristinei.

Bravo, tată!, rezumat episodul 4, sezonul 3, din 21 septembrie. Emil scapă urna cu cenușă într-o toaletă publică

După ce, Mario îl sună pe Jikito, treaba e ca și făcută. Băieții merg la adresa unde vor vinde urna unei persoane. Cât timp așteptau, o brigadă de politiști verifică un grup de băieți. În acel moment, Emil ia urna și se ascunde într-un WC public.

„De frică, am aruncat-o în WC”, spune Emil, după ce băieții i-au facut o farsă.

Bravo, tată!, rezumat episodul 4, sezonul 3, din 21 septembrie. Ziua de naștere a lui Tibi

Gioni ajunge la aniversarea lui Tibi și îi dă cadoul din partea lui, o rachetă de tenis.

„La mulți ani! Sper să îți placă”, spune Gioni

Tibi se uită confuz si îl intrebă ce este cu acea rachetă.

„Rachetă, nu ai vrut rachetă? Ce? Nu îți place culoarea?”, întreabă Gioni, iar Tibi pleacă. Ramona merge lângă Gioni și îi spune că Tibi își dorea o rachetă de mers în spațiu. Toți ceilalți încep să îi cânte „La mulți ani!” lui Tibi.

Gioni se revanșează față de Tibi, și vine costumat în astronaut. Totodată, îi face cadou și o rachetă spațială din jucărie.

Despre serialul Bravo, tată!, disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Bravo, tată! este un serial de comedie ce îi are ca protagonişti pe Răzvan Fodor, Liviu Vârciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel. În fiecare duminică de la 20:00, Antena 1 îi invită pe telespectatori la o porție copioasă de râs și voie bună, sub sloganul: „Aștia suntem, atâta putem!”

Patru bărbați din medii complet diferite devin prieteni prin prisma grădiniței pe care copiii lor o frecventează: un fost artist devenit influencer, un văduv intelectual, un casnic întreținut și un băiat de modă veche, ce încă mai comercializează haine și parfumuri din portbagaj, ajung să treacă împreună prin tot felul de întâmplări și situații.

Noul serial de comedie marca Antena 1 aduce în fața telespectorilor nume îndrăgite din teatru, film și televiziune, într-o poveste concentrată în jurul a patru tătici care provin din lumi complet diferite, dar care se împrietenesc prin intermediul copiilor.

Cum ajung să treacă împreună prin tot felul de întâmplări și situații un fost artist devenit influencer, un văduv intelectual, un casnic întreținut și un băiat de modă veche, ce încă mai comercializează haine și parfumuri din portbagaj, telespectatorii vor afla urmărind, în fiecare sâmbătă, de la 23:15, serialul Bravo, tată!, difuzat la Antena 1 și pe AntenaPLAY.