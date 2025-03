În această seară, la Chefi la cuțite, jurații au de dat o luptă grea pentru o recompensă extrem de valoroasă: Irina Fodor pune în joc o bombă cu mai multe amulete, care îl pot transforma pe unul dintre Chefi în cel mai temut adversar din etapa battle-urilor.

Cel care își dorește cu ardoare să recupereze în această întrecere este Chef Ștefan Popescu – luptele pentru amulete de săptămâna trecută i-au adus cele mai puține puncte, așadar sesiunea de gătit de diseară poate fi o bună oportunitate de revanșă.

Luptă grea, diseară, la Chefi la cuțite: Irina Fodor pune în joc o bombă cu mai multe amulete!

Doar că, de data aceasta, lucrurile vor ține și de noroc – pentru că… în bucătăria Chefi la cuțite se întoarce amenințătoarea roată, care va decide tema pentru fiecare jurat.

Citește și: Fernando Alephsus, mexicanul care i-a surprins pe jurații Chefi la cuțite cu pizza japoneză. Ce ingrediente a combinat

Articolul continuă după reclamă

Până acum, după nouă confruntări între jurați, Chef Richard Abou Zaki și Chef Orlando Zaharia se află la egalitate pe primul loc, cu câte 36 de puncte – dar Chef Orlando a strâns în arsenalul său patru amulete, în vreme ce Chef Richard are trei. Pe următorul loc, Chef Alexandru Sautner deține 31 de puncte și o amuletă – iar la o distanță considerabilă, Chef Ștefan Popescu are 13 puncte și o amuletă – dar și super-avantajul câștigat în ediția specială Chefi la cuțite de ziua Antenei, care îi permite să ia o amuletă din arsenalul unui adversar. ”Mi-am dorit mult să am echipă, dar iată că nu se poate. Ghinionul mă urmărește sezonul acesta – să iau de atâtea ori la rând 2 puncte!”, a comentat Chef Popescu, pe care punctajul acumulat până acum îl plasează în postura juratului care va trebui să împartă conducerea unei echipe cu unul dintre colegii lui.

Citește și: Toți jurații i-au oferit cuțitele de aur lui Claudiu Gherguț, în ediția de ieri. Concurentul a ales echipa lui Chef Orlando

Tot în ediția de la 20:30, în ringul audițiilor, Chef Alexandru Sautner va avea parte de o surpriză specială… asezonată cu emoții puternice, dar și cu momente pline de umor. Juratul va primi o vizită neașteptată, care îl va face să-și stăpânească cu greu emoțiile: ”Întrebați voi ce vreți despre mine, pentru că eu sunt prea emoționat”, le-a spus Chef Sautner colegilor săi. Întregul moment va fi dezvăluit în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.