Bravo, tată! Rezumat episodul 9, sezonul 3, din 26 octombrie. Gioni semnează, fără să știe, închiderea cafenelei

În al nouălea episod din noul sezon Bravo, tată!, telespectatorii au putut viziona cum Gioni își revede tatăl, iar Flavius și Emil au un mic război ca între vecini. Cele mai noi episoade din noul sezon al serialului le vezi pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Bravo, tată!, rezumat episodul 9 sezonul 3, din 26 octombrie. Gioni semnează pentru închiderea cafenelei.

O femeie îl abordează pe Gioni chiar în fața casei lui, iar aceasta îl întreabă dacă îi poate da un autograf. Tânăra îi intinde un clipboard în timp ce îi spune că este o mare fană.

„Te aștept la mediere! Mulțumesc pentru autograf!”, spune tânăra care îi dă foaia pe care tocmai a semnat-o și pleacă.

Bravo, tată!, rezumat episodul 9 sezonul 3, din 26 octombrie. Gioni merge disperat la Ramona să îi spună de cafenea

Gioni îi arată Ramonei contractul semnat de către el.

„E grav? Pe o scară de la 1 la... trebuie să mă angajez?”, întreabă Gioni.

„Da, trebuie să mergi să te angajezi!”, îi răspunde Ramona.

Ramona îi spune lui Gioni că nu mai are cafeneaua, deocamdată. Gioni menționează că semnătura lui nu contează atât de mult, deoarece cafeneaua nu este pe numele lui. Gioni mărturisește că este pe numele tatălui lui, Dorinel Costache, doar că el a adaugat și numele său, Ionuț, când a semnt contractul.

„Tu ai făcut fals în acte? Incredibil”, spune Ramona către Gioni.

Bravo, tată!, rezumat episodul 9 sezonul 3, din 26 octombrie. Flavius o consolează pe Miru

Miru merge suparată în camera ei, după ce Flavius și Cristina au refuzat să îi cumpere un nou telefon, deoarece nu își permit.

„Dacă nu suntem bogați, de ce nu îți iei un job?”, întreabă fetița.

„Si cam ce job ai vrea să îmi iau explorator? Mi-a zis Crenguța!”, spune Flavius, după ce a aflat de la educatoare ca fata lui a spus de el că este explorator. Tot el adaugă că nu îi este rușine cu meseria lui de casnic.

Flavius îi spune că este fericit că nu este ca alți tați prin alte țări și că își poate petrece timpul alături de fetele lui. Miru îl întreabă dacă îi pare rău că nu poate avea proprii lui bani ca să îi poată lua un telefon, cum i-a luat Emil lui Eveline. Fetița îi mai spune că Eveline l-a făcut de râs în fața clasei.

„Asta se rezolvă! Îți promit! Îți promit că îți voi lua și un telefon”, mărturisește Flavius.

Bravo, tată!, rezumat episodul 9 sezonul 3, din 26 octombrie. Gioni îl cazează pe tatăl lui la el acasă, înainte de operație

Dorinel și Gioni ajung acasă, iar tatăl este uimit de casa acestuia.

„Ia zi, de ce nu mi-ai zis că am un nepot?”, întreabă Dorinel.

„Păi, de ce să îți zic, tată? Să te simți mai bătrân decât ești?”, îi răspunde Gioni.

Tibi și Dorinel se întâlnesc și fac cunoștință pentru prima dată. Cei doi merg în grădină, iar Dorinel îi arată cum să tragă la țintă cu arcul. Tibi încearcă și el, iar săgeata ajunge în Gioni.

Bravo, tată!, rezumat episodul 9 sezonul 3, din 26 octombrie. Toma și Dana la restaurant.

Toma o scoate pe Dana la un restaurant elegant și îi spune că de când ei doi s-au cunoscut, nu au avut parte de un început de relație cum ar fi trebuit.

„Ce faceți, porumbeilor?”, le spune Mario, care își face apariția lângă ei. Mario începe să țipe după chelner, iar Dana îi spune să fie mai civilizat. Tot el, se duce după meniuri și le aruncă pe masă.

Dana îi spune lui Toma că totul ar fi perfect, dacă el se va comporta fix invers la cum se comportă Mario.

Bravo, tată!, rezumat episodul 9 sezonul 3, din 26 octombrie. Duelul vecinilor. Flavius vs Emil

Flavius și Emil încep un mic război, iar cei doi încep să se enerveze unul pe altul. Flavius este supărat pe Emil, deoarece l-a făcut casnic. Emil face gălăgie noaptea, încât celalălt să nu poată dormi, iar Flavius face același lucru. Emil își găsește mașina vandalizată cu torturi și frișcă.

„Asta eu am facut, în caz că ai uitat asta e meseria mea, casnic”, îi spune Flavius.

„În caz că ai uitat, o să îți arăt și eu care e meseria mea!”, răspunde Emil.

Emil pune iepuri în sera lui Flavius.

„Uite, cu asta mă ocup eu, cu animalele!”, spune Emil.

Bravo, tată!, rezumat episodul 9 sezonul 3, din 26 octombrie. Tatăl lui Gioni se operează

Gioni îl vizitează pe Dorinel la spital înainte de operatie. Acesta îl întreabă cum se simte și începe să devină foarte sentimenal în declarații.

„Noi doi nu am avut așa o relație nemaipomenită și îmi pare rău că nu am apucat să îți spun nimic de Tibi și că nu ți-am spus nimic de problema cu locația și cafeneaua (...), trebuie să recunosc că am și eu partea mea de program”, îi spune Gioni lui Dorinel.

Asistenta vine în sală și îi spune lui Gioni că operația de vasectomie nu durează așa mult și poate aștepta pe hol. Gioni e șocat, deoarece el credea că tatăl lui este pe moarte.

Bravo, tată!, rezumat episodul 9 sezonul 3, din 26 octombrie. Flavius, cadou pentru Miru

Flavius intră în camera lui Miru și o întreabă ce face.

„Stau! Dacă nu am telefon ce pot să fac?!”, răspunde fata.

Flavius îi oferă un cadou, iar Miru este entuziasmată, crezând ca tatăl ei i-a cumpărat un telefon. Miru deschide cadoul și observă că este un telefon cu butoane și este dezamăgită. Flavius încearcă să îi explice că a avut alte cheltuieli, dar acel telefon este foarte rezistent.

