Fanii au observat că Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu mai postează în social media. Actorul a dezvăluit care este motivul.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman lipsesc de pe social media, iar actorul a dezvăluit care este motivul. Se pare că perechea trece printr-o situație dificilă, despre care au preferat să nu vorbească.

De ce lipsesc Oana Moșneagu și Vlad Gherman din social media. Anunțul făcut de cei doi

Oana și Vlad Gherman au decis să ia o pauză de la rețelele de socializare, după un moment dificil care a avut loc în familia lor. Nu este vorba despre probleme în cuplu, afirmă actorul într-o postare din social media.

”Referitor la mine și la Oana Moșneagu, am luat o pauză de la social media pentru că am trecut printr-o situație în familie și am decis să le luăm puțin timp să ne revenim”, a declarat Vlad Gherman, pe Instagram.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au logodit. Reacția de milioane a actriței când iubitul ei se pune în genunchi | VIDEO

Vlad Gherman i-a liniștit pe fanii celor doi, căci a spus că el și Oana Moșneagu sunt mai bine ca niciodată și nu au probleme în relație.

”Noi suntem foarte bine și mai conectați ca oricând unul cu celălalt de când am luat această pauză și vă sugerăm și vouă, din când în când, să vă luați puțin timp pentru voi și pentru cei dragi vouă”, a mai adăugat Vlad Gherman.

Cum s-au cunoscut Vlad Gherman și Oana Moșneagu. Cine a făcut primul pas

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au o frumoasă poveste de dragoste pe care o țin într-un mod subtil cât mai departe de luminile reflectoarelor. Astfel, puțini au știut că actorii au făcut pentru prima oară cunoștință în anul 2019, când superba brunetă s-a prezentat la castingul pentru serialul „Fructul Oprit”.

„Noi ne-am cunoscut în 2019, când eu am dat casting pentru personajul din „Fructul Oprit”, am avut proba de casting chiar cu Vlad. Am filmat împreună în serial, apoi ne-am reîntâlnit la repetițiile pentru „Adela”. Până în vara anului trecut, nu a fost niciodată între noi mai mult decât colegialitate și apoi prietenie. Lucrurile s-au schimbat la un moment dat, pe parcurs, și, odată ce Vlad a făcut primul pas, de acolo parcursul a fost unul foarte dinamic, dar uite că s-a ajuns să avem o relație de un an și ceva deja.”, a povestit Oana Moșneagu, potrivit viva.ro.

Citește și: Ce ar face Oana Moșneagu dacă ar mai avea doar o oră de trăit. Nu s-a sfiit să recunoască la Roata Vedetelor

Mai mult, Vlad Gherman a confirmat că el a făcut primul pas către o relație. Acesta a invitat-o pe actrița la el acasă pentru o cină romantică, însă aceasta a refuzat propunerea.

„Eu am făcut primul pas. Țin minte că, inițial, m-a refuzat după ce am chemat-o la mine acasă, la o cină romantică pregătită de mine. Am înțeles motivele refuzului, dar… na… a durut. O perioadă, țin minte, au fost mai reci interacțiunile noastre până într-un moment… când s-a întâmplat. S-a întâmplat primul sărut, și de acolo lucrurile au mers organic.”, a mai spus actorul, conform sursei citate mai sus.