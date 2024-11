Andreea Bostănică, adevărul despre cadourile scumpe pe care le primește. Cine îi oferă flori, accesorii și haine de lux

Andreea Bostănică a spus adevărul despre situația ei amoroasă, după ce s-a zvonit că trăiește o poveste de iubire alături de un bărbat mai mare decât ea, care îi face cele mai scumpe cadouri.

Andreea Bostănică a intrat în atenția publicului odată cu aparițiile sale controversate din mediul online. Tânăra a pus pe toată lumea pe gânduri după ce s-a lăsat filmată în timp ce desfăcea cadouri ce conțineau bijuterii și haine de lux.

De asemenea, influencerița a luat pe toată lumea prin surprindere cu buchetele imense de flori pe care le primește. Aceasta a publicat mai multe videoclipuri și poze, în mediul online, prin care le arăta fanilor că are casa plină de flori și baloane.

În urma imaginilor din mediul online au apărut o mulțime de speculații cu privire la viața amoroasă a Andreei Bostănică. Mulții au susținut că tânăra ar fi răsfățată cu cadouri scumpe de către iubitul său.

Au existat tot felul de zvonuri ce au făcut-o pe influenceriță să dea cărțile pe față cu privire la acest subiect. Aceasta nu s-a mai putut abține și a lămurit situația, spunând adevărul despre bijuteriile și hainele scumpe pe care le are.

Cine îi oferă flori și cadouri de lux Andreei Bostănică. Are sau nu iubit

Andreea Bostănică a reacționat acid după ce fanii au spus că ar avea o relație cu un bărbat mai în vârstă decât ea. Tânăra a evidențiat că nu are o relație în momentul de față, așa cum se specula.

Mai mult, aceasta a dezvăluit că bijuteriile și hainele de lux pe care le are sunt cumpărate chiar de ea. Influencerița a punctat că muncește de la o vârstă fragedă pentru a avea tot ceea ce își dorește.

De asemenea, florile pe care le primește sunt oferite de către oamenii care o apreciază, în niciun caz de un iubit.

„Am o relație și eu nu știam? Nu, nu am o relație. De-asta și vin cu mama peste tot. Nu am iubit momentan, sunt singură (…) Nu pot să mint. Am primit foarte multe cadouri. Primesc foarte multă atenție, flori, și sunt foarte recunoscătoare că am doar oameni frumoși în viața mea. Momentan nu am iubit. Primesc foarte multă atenție din partea oamenilor și le sunt recunoscătoare. Legat de ținute, bijuterii, haine scumpe, eu lucrez de la 12 ani. Fac pian, vioară, canto, actorie, am canalul meu de YouTube”, a declarat influencerița la Xtra Night Show, conform spynews.ro.

„Totul este monetizat. Fac asta de la 12 ani, acum am 20 de ani și toți banii încerc să îi pun în promovarea mea și în creșterea mea și da, nu pot să mint că nu primesc cadouri (...) Foarte mult ce circulă pe Internet este fake (...) Eu nu am avut copilărie, eu am muncit toată copilăria mea și am făcut și ceea ce îmi place, de asta am tot ce îmi doresc”, a mai adăugat Andreea Bostănică vizibil deranjată de speculațiile fanilor, conform sursei citate mai sus.