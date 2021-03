Burlacul 12 martie 2021. Andi Constantin, mărturisire sinceră: "Vreau să vă spun cel mai urât lucru din viața mea”

"Vreau să vă spun motivul pentru care am dat acest trandafir, promit că este ultima dată când o să mai vorbim despre Bianca. Vă amintiți scrisoarea de la mine? Vă spuneam atunci că sunt lucruri în mine pe care le-aș schimba, lucruri la care aș renunța, vă spuneam că nu sunt perfect. Ea îmi amintea de mine în trecut. Nu știu câte dintre voi știți cu ce se ocupă, mie mi-a spus la acea întâlnire și am apreciat curajul pe care l-a avut. Nu o judec, nu am dreptul să fac asta și aș fi ipocrit să o fac. V-am cerut tuturor transparență și sinceritate, vă voi da la schimb același lucru! Vreau doar să vă spun cel mai urât lucru din viața mea, chiar dacă există riscul să pierd totul.

E posibil chiar să rămân cu 14 trandafiri pe masă! Știam că odată intrat în lumina reflectoarelor există marele risc de a se afla și acest capitol din viața mea, cel despre care vreau să vă vorbesc acum. Poate știți despre ce e vorba, poate nu, dar este vorba despre ceva asemeănător cu ceea ce făcea Bianca. Am avut cândva naivitatea de a crede că există "easy money" (bani ușor de câștigat). M-am lăsat ispitit de iluzia faptului că viața poate fi ușoară. Nu m-am simțit niciodată confortabil cu ceea ce făceam, dar pentru o perioadă am cosiderat că pot să fac acest lucru, acest compromis și am greșit!

Am plătit cu demnitatea, banii de care m-am bucurat! Nu eram mândru de ceea ce vedeam în oglindă, am înțeles că acest drum nu este un drum pe care mi-l doresc și am renunțat, asta se întâmpla acum 6 ani. (...) Nu se poate să închizi într-o cutiuță trecutul și să o arunci în mare. Rămân consecințe și eu a trebuit să trăiesc cu ele. Am încercat să-mi construiesc o nouă viață, însă trecutul m-a urmărit și orice mi-am propus să fac, orice voiam să construiesc era umbrit de frica de a fi judecat, judecat pe drept cuvant pentru că ce am făcut este imoral.

Nu ilegal,ci imoral! Frica aceea m-a limitat, m-a oprit să fiu cea mai bună versiune a mea și de asta știu că este greșit. Știam că mai devreme sau mai târziu o să se afle și s-a aflat! Am fost judecat, am pierdut relații, am pierdut contracte și întotdeauna am fost urmărit de această decizie proastă luată de mine atunci când eram imatur. Au trecut șase ani de atunci și niciodată nu voi mai repeta greșeala pe care am făcut-o atunci.

Mereu va exista cineva care se va găsi să dărâme ceea ce eu construiesc. Tu, cea care va rămâne alături de mine, va trebui să porți povara asta, alături de mine. Îți promit ție că voi face tot posibilul să fii fericită alături de mine și să te fac mândră", a mărturisit Andi Burlacul.