Burlacul 12 martie 2021. Bianca Bonef, dată afară din emisiunea Burlacul. Gestul care l-a rănit profund pe Andi

"Nu sunt aici doar ca să apar la televizor și sper că nici voi! Am acceptat acest format pentru că eu, cu adevărat, am nevoie de cineva în viața mea și când fac ceva la adresa voastră o fac din tot sufletul. Am oferit un trandafir. Pentru mine, trandafirul nu înseamnă doar o floare, înseamnă o intenție, un sentiment", spune Andi Burlacul.

Trandafirul oferit de către Burlac în timpul unei întâlniri îi oferă concurentei certitudinea că, pe viitor, va mai exista cel puțin o întâlnire. Acceptarea trandafirului este, de asemenea, o certitudine că mesajul a fost înțeles.

Însă, atunci când trandafirul este oferit ca monedă de schimb, într-un joc aparent nevinovat, lucruile se complică.

Ea a fost singura care a beneficiat în ediția din această seară de un trandafir, de care a ales să se descotoroseasc.