Burlacul 17 iunie 2021. Andi Constantin a descoperit o nouă față a Simonei Bălăceanu

Burlacul Andi a vrut să știe cum s-a simțit Simona Bălăceanu în perioada când el a mers în vacanță cu Ana Bene, Alexandra Mucea și Melissa Azak în Cappadocia. Tânăra și Malinka Zina au rămas singure în vila fetelor.

”Am fost și liniștită, într-un fel. Am pus situația în toate felurile. M-am gândit la tine și la tot ce am trăit aici. Mi-a venit în cap primul mini date, de la prima Ceremonie, care pentru mine a fost gen: Nu e chimie între mine și el, o să plec de acum acasă. Nu îmi vine să cred că am ajuns până aici, că am trăit atâtea. Mă uit în continuare la pozele alea și sunt super... Îmi plac, favorita mea e cea în care te țin cu mâna de aici. Tu nu cred că ai avut timp să te gândești prea mult la ultimul nostru date pentru că ai trăit acolo, sunt sigură. Chiar râdeam cu fetele și spuneam că o să-i cer explicații.

Cum să cer explicații, nu am cerut niciodată pentru că nu e cazul. A fost alegerea ta, am fost ofticată, bineînțeles. Le-am spus fetelor: Hai, mă, bucurați-vă, dar eu mă duc în luna de miere. După i-am zis lui Răzvan că am nevoie de mai mult timp ca să mă vindec pentru că tu ai fost cu alte fete acolo. A fost un carusel de stări, de sentimente. Chiar dacă nu m-ai simțit atât de apropiată, să știi că, față de cum eram acasă, tu ai reușit să mă faci să mă deschid foarte mult. Și să simt. Nu o să uit niște date-uri. De fapt, nu o să uit niciun moment pe care l-am avut. Pentru mine a fost perfect momentul în care am venit aici.

Poate că am mici regrete că aș fi putut să mă deschid mai mult și să nu mă ascund după jocuri de cuvinte, după bariere.”, i-a spus Simona Bălăceanu la ultimul lor single date din Turcia.

Simona Bălăceanu i-a făcut un cadou Burlacului Andi

După ce l-a asigurat că vrea să fie fericiti, indiferent de alegerea pe care o va face, Simona Bălăceanu i-a oferit lui Andi Constantin un tablou.

”Oricare va fi alegerea ta, meriți să fii fericit, să știi. Să nu-ți fie greu să alegi, da? Promit că nu o să plâng foarte tare dacă nu o să fiu eu. Chiar dacă drumurile noastre nu se vor intersecta, o să-ți rămână acolo. Mă reprezintă destul de mult. Sunt eu cu mult negru, merg spre căldură, dragoste. Dacă drumurile noastre se vor intersecta, o să mai fac o siluetă de bărbat.”, i-a spus Simona dăruindu-i un tablou.

Ce impresie i-a lăsat Simona Bălăceanu lui Andi la ultimul single date din Turcia

Andi Constantin a descoperit o altă Simona Bălăceanu la întoarcerea din Cappadocia, acolo unde a mers cu doar trei dintre pretendentele la inima sa. Printre ele nu s-au numărat Simona și Malinka Zina.

”Pe Simona am găsit-o, spre surprinderea mea, mult mai liniștită. Pare că pauza a fost binevenită și că s-a regăsit pe ea, pacea și liniștea. Cred că a avut timp să reflecteze asupra unor situații, să se detașeze din toată agitația asta și să aibă o perspectivă de ansamblu. Cam acolo o văd pe Simona. Și-a dat timp și o pauză bine meritată.

