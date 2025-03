Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 31, 32 și 33 din 28 martie 2025. Anda află un secret. Ce îl roagă Silvia pe Albert

În episoadele 31, 32 și 33 din sezonul 2 al serialului „Iubire cu parfum de lavandă”, din 28 martie 2025, Silvia vine cu o rugăminte neașteptată pentru Albert, iar Anda descoperă un secret despre tatăl său

În episoadele anterioare din serialul „Iubire cu parfum de lavandă”, biserica din sat a luat foc, spre marea durere a sătenilor. Situația a devenit tensionată atunci când Rocky i-a cerut ajutorul Andei, spunându-i că Traian se află în biserica mistuită de flăcări.

Rocky se hotărăște să discute cu Albert pentru un job bine plătit și devine astfel noul dealer de droguri din Podișor.

Nea Gumaru este găsit inconștient de către Dinu și fiul lui, Cristi, în bar. Acesta este adus de urgență la Anda în cabinet, unde primește ajutor. Medicul din Podișor a dezvăluit că soțul Floarei se confruntă cu o ulcer avansat. Deși relația dintre nea Gumaru și tanti Floarea s-a degradat de când și-au pierdut copilul, femeia nu s-a putut abține și l-a vizitat. Aceasta a vrut să afle cum se simte bărbatul cu care și-a format o familie.

În episoadele 31, 32 și 33 din sezonul 2 „Iubire cu parfum de lavandă”, din 28 martie 2025, lucruri surprinzătoare de întâmplă la Podișor.

Iubire cu parfum de lavandă sezon 2, 28 martie 2025, episodul 31. Chanela o prinde pe Silvia în casa ei

Episodul 31 începe cu Traian care primește îngrijiri medicale de la Anda, după incendiul ce a mistuit biserica din satul Podișor.

„E bine că ai scăpat doar cu atât, ai avut un înger păzitor, jur!”, a zis Anda, în timp ce îi bandaja mâna rănită.

„Nu pot să cred că a ars atât de repede biserica, în câteva minute era scrum. Anda, eu așa ceva nu am văzut. Acum totul era bine și apoi prăpăd”, a zis Traian.

Silvia iese din dormitor și dă cu ochii de Chanela, care o privește uluită: „Ce cauți tu la mine în casă, la cine ai venit? Ce cauți tu la mine în casă, ai greșit platoul, fata mea?! Stai că îți arăt eu ție!”.

Citește și: Iubire cu parfum de lavandă sezon 2, rezumat episoade 28, 29 și 30 din 14 martie 2025. În ce probleme se bagă Traian. Ce pățește

Albert a auzit zgomotele făcute de cele două femei și a sărit să le despartă, dar a ajuns și el să fie atacat de Chanela, care era furioasă din cauza descoperirii făcute. În timpul conflictului, Ștefan apare și surprinde totul.

Preotul e supărat că biserica s-a mistuit și crede că mai degrabă el e de vină pentru foc: „E vina mea, că mi-am pierdut credința”.

„Tata, eu te știu pe tine ca fiind rațional. Nu numai că nu e vina ta, dar lucrurile o să revină la normal. Primăria o să dea bani și biserica o să revină la loc. Se va găsi o soluție”, a zis Ioana, încercând să îl ajute.

Nea Gumaru se simte rău și Dinu încearcă să îl ajute și să îi sugereze să se împace cu Floarea.

Citește și: Iubire cu parfum de lavandă sezon 2, rezumat episoade 22, 23 și 24 din 28 februarie 2025. Maria, cerere neașteptată pentru Albert

Ulterior, Ștefan o ia pe Silvia acasă pentru ca Anda să o ajute cu rana de la față, făcută de Chanela, care între timp apare.

„Îmi cer scuze că am intrat așa buzna, dar vreau să îi mai spun ceva ciumafaiei ăsteia. Voiam să îi spun un lucru: dacă te mai culci cu Albert, de data asta o să îți rup picioarele, m-ai înțeles?”, a zis femeia furioasă.

Primarul vrea să repare biserica din sat, însă i se explică faptul că nu există fonduri pentru așa ceva. Lăcri îi explică faptul că un asemenea proiect durează câteva luni.

Silvia primește îngrijiri de la Anda și cele două vorbesc despre Albert.

„Scânteile sunt ademenitoare, dar uneori ard ca naiba. Lasă în urma lor doar scrum”, i-a zis Andra.

Alma este maim ult decât furioasă de faptul că mama ei s-a culcat cu Albert, deși știa că bărbatul a încercat să o omoare. Anda încearcă să fie alături de tânără în aceste momente dificile.

Primarul și Lăcri merg la Doris ca să ceară ajutor pentru biserică.

Între timp, Floarea merge la Nea Gumaru și îi spune să vină acasă: „Hai acasă, Nicule. Mi s-a făcut dor de omul meu”.

Ioana și Lăcri improvizează un loc de rugăciune în curtea casei preotului, lucru ce îl ia prim surprindere pe preot.

Iubire cu parfum de lavandă sezon 2, 28 martie 2025, episodul 32. Albert merge la Anda ca să îi ceară ajutor

În episodul 32 din serialul „Iubire cu parfum de lavandă”, Albert începe să se simtă rău și merge la Anda ca să ceară ajutor; „Nu sunt aici ca să fac probleme. Nu poți să refuzi un pacient, Anda. Am venit aici ca un om care are nevoie de un medic, care are nevoie de tine”.

Albert se simte extrem de rău și Anda îi face analize: „Toate semnele arată c ă ai avea lichid în abdomen, ascită se numește. Asta înseamnă că boala avansează. O să îți iau niște probe de sânge, să trimit de urgență la laborator. Mai mult nu pot”.

„Ajută-mă, te implor!”, a zis Albert.

„Albert, abia pot să stau în preajma ta după discuția avută. Cum să te ajut?”, i-a zis femeia.

„Iartă-mă, am exagerat, eram tensionat, supărat. Te rog, te implor, nu mă lăsa să mor, ai depus un jurământ. Salvează-mă!”, a spus bărbatul.

Cei din sat încep să strângă bani pentru reconstruirea bisericii din sat.

Între timp, polițistul își face apariția acasă la Anda și o anunță că ancheta a găsit un seif cu un jurnal al tatălui ei.

Iubire cu parfum de lavandă sezon 2, 28 martie 2025, episodul 31. Silvia îi cere ajutorul lui Albert și Anda află un secret

În episodul 33 al serialului „Iubire cu parfum de lavandă”, Anda se teme de ceea ce ar putea afla în respectivul jurnal.

Maria își face griji despre starea de sănătate a lui Albert, tatăl ei. Cei doi poartă un dialog în care bărbatul îi spune că o iubește.

„Maria, eu vreau să fiu sincer cu tine. Cu toate pastilele pe care mi le-a dat Anda, cu toată dorința mea de a trăi, nu știu dacă o să trec de încercarea asta. Vreau să știi că eu te iubesc. Poate că nu știu să arăt asta, dar o simt și sunt mândru de tine. Mă uit acum la tine, ești fata mea cea minunată”, a zis Albert.

Silvia merge la Ștefan să îi ceară lui Ștefan o sumă mare de bani, dar acesta refuză și spune că nu are cum.

Rocky încearcă să se apropie de Ioana, dar fata îi spune că are nevoie de niște timp ca să îl vadă iar ca pe un prieten.

Văzând că nu mai are alte soluții, Silvia merge la Albert să îi ceară bani: „Te ajut, Silvia, promiți că rămâi datoare”.

Preotul este surprins de Ioana în timp ce se sărută cu o femeie din sat. Ulterior, fata îi cere femeii să nu îl rănească pe tatăl ei.

Lui Filip i se face rău. Iar Anda descoperă ce scrie în jurnal: „nimic nu e mai greu pe lumea asta decât să crești copilul altcuiva, așa cum am făcut eu”.