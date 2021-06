Burlacul 17 iunie 2021. Ce fată a fost eliminată de Andi Constantin la Ceremonia Trandafirului

”Mulți avem impresia că merităm anumite lucruri de la viață, de la oamenii din jurul nostru, de la destin, orice, noi merităm. Dar ca să merităm acele lucruri, noi trebuie să devenim acei oameni care să le merite. Nu poți avea pretenție de la viață, să îți ofere ce nu ai mai avut dacă tu nu faci ce nu ai mai făcut. Pentru a primi ce ne dorim, trebuie să fim noi cei ce trebuie. Nu o spun de parcă eu aș fi un om imaculat din toate punctele de vedere și spun altora cum să fie. Nici pe departe. O spun cum văd că ar trebui să fiu și sunt pe acel drum.

Tot acest demers m-a ajutat să realizez cine sunt, ce vreau și încotro mă îndrept. Plec de aici bărbatul care își construiește destinul cu mâna lui. Să înceapă Ceremonia Trandafirului.”, a spus Andi Constantin când se afla în fața celor cinci fete rămase în competiția Burlacul sezon 6.

Prima tânără care a primit trandafirul salvator a fost Melissa Azak, urmată de Ana Bene. Alexandra Mucea a fost încântată să primească, din nou, întrebarea pe care Andi Constantin o adresează fetelor la Ceremonia Trandafirului. ”Accepți acest trandafir?”, s-a auzit el spunând, iar Alexandra a acceptat cu zâmbetul pe buze.

”Ultima ceremonie a fost cea mai apăsătoare din Turcia pentru că ne leagă atâtea experiențe, atâtea amintiri. Pot spune că am trăit un cumul de emoții și chestia asta te leagă cu un om, cu orice om.”, a spus Burlacul sezonulul 6 despre experiența trăită alături de cele 15 fete care au mers cu el în Turcia, împreună cu cele trei care s-au alăturat pe parcurs.

Andi Constantin mai avea doar un trandafir pe măsuță și două fete, în fața lui, care sperau să le fie destinat. Cu toate acestea, Burlacul a fost nevoit să facă o alegere și a decis cine este fata eliminată în episodul 15, difuzat de Antena 1 pe 17 iunie 2021.

Concurenta care părăsește competiția Burlacul sezon 6 în ultima Ceremonie a Trandafirului din Turcia este Malinka Zina.

Andi Constantin a rugat-o pe Malinka Zina să se apropie și i-a adresat câteva cuvinte.

”Mulțumesc pentru tot ce am trăit împreună. Cred că tu ești genul de persoană cu care aș putea avea o relație intensă, de câteva luni, însă nu cred că mă văd pe viață și sincer mi-aș fi dorit să cunosc mai mult din tine.”, i-a spus Andi fetei pe care a eliminat-o.

Malinka Zina nu a părut deloc surprinsă de hotărârea Burlacului.

”Și eu vreau să-ți mulțumesc pentru toată experiența pe care am trăit-o aici. Să știi că nu regret că am fost aici, că am ajuns până aici. Chiar am încercat să mă las citită, chiar mi-ai plăcut. Îmi pare rău că ești tu acel de lângâ mine, dar alege cu inima. Să fie o alegere subiectivă, cum simți tu.”, i-a replicat sora Angelei Antocel, una dintre cele mai îndrăznețe foste concurente din acest sezon de la Burlacul.

Despre sezonul 6 al emisiunii „Burlacul" de la Antena 1

