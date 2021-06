Burlacul 17 iunie 2021. Cine este Malinka Zina, concurenta eliminată în episodul 15

Malinka Zina, ultima concurentă rămasă în dormitorul considerat ”periculos”, căci ducea la eliminarea fetelor care îl ocupa, a avut aceeași soarta ca fostele sale colegi de cameră.

Iată cine este tânăra care a avut curajul să se lupte cu sora sa pentru inima Burlacului Andi Constantin, în sezonul 6 al show-ului.

Cine este Malinka Zina, concurenta eliminată de la Burlacul sezon 6 pe 17 iunie 2021

Zina, alintată Malinka, are 26 de ani și este din Republica Moldova. Lucrează ca agent imobiliar, model, dar predă și lecții de limba rusă. La fel cum poate fi foarte feminină atunci când vrea, în timpul liber îi place să se plimbe cu motocicleta și pilotează avioane de mici dimensiuni.

"Adrenalina mereu unește oamenii!", spunea aceasta la începutul emisiunii Burlacul. Ea era de părere că va avea succes, mai ales dacă bărbatul pe care voia să-l cucerească avea aceleași pasiuni.

"Sunt la două extreme diferite! Pot să fiu si o lady foarte elegantă, foarte liniștită, dar în același timp fac și foarte multe chestii de băieți. Am o pasiune pentru motoare mașini, avioane. Eu cred că sunt o femeie curcubeu!", spunea Malinka Zina.

Tânăra se descriea ca fiind prietenoasă și foarte sociabilă: "Cred că aș ieși în evidență prin faptul că sunt mai nebună și sunt dependentă de adrenalină. Aș încerca să deschid și în el această latură".

În lupta pentru inima Burlacului ea venea cu Angela, sora ei.

Malinka Zina, la un pas să fie finalistă la Burlacul sezon 6

La ultima Ceremonie a Trandafirului din Turcia, Andi Constantin mai avea doar un trandafir pe măsuță și două fete, în fața lui, care sperau să le fie destinat. Cu toate acestea, Burlacul a decis ca floarea salvatoare să meargă la Simona Bălăceanu.

Astfel, concurenta care a părăsit competiția Burlacul sezon 6 episodul 15, difuzat pe 17 iunie 2021,a fost Malinka Zina.

Burlacul a rugat-o să se apropie și i-a adresat câteva cuvinte: ”Mulțumesc pentru tot ce am trăit împreună. Cred că tu ești genul de persoană cu care aș putea avea o relație intensă, de câteva luni, însă nu cred că mă văd pe viață și sincer mi-aș fi dorit să cunosc mai mult din tine.”

Fata nu a părut deloc surprinsă de hotărârea Burlacului: ”Și eu vreau să-ți mulțumesc pentru toată experiența pe care am trăit-o aici. Să știi că nu regret că am fost aici, că am ajuns până aici. Chiar am încercat să mă las citită, chiar mi-ai plăcut. Îmi pare rău că ești tu acel de lângâ mine, dar alege cu inima. Să fie o alegere subiectivă, cum simți tu.”

Despre sezonul 6 al emisiunii „Burlacul” de la Antena 1

