Burlacul, 2 aprilie 2021. Fetele au vorbit despre eliminarea Iuliei Cazacu din competiție. Ce au avut de afirmat

În edițiile trecute, Iulia Cazacu a devenit un subiect de bârfă pentru celelalte concurente. Aceasta a fost pe buzele tuturor și după ce a fost eliminată din "lupta" pentru inima Burlacului, evident fiind faptul că frumoasa blondină a reușit să atragă atenția cu caracterul său, dar și cu aspectul fizic.

"Iulia mi se pare cea mai teatrală persoană. Adică o simt de când se uită la tine. Se vede pe fața ei că este foarte, foarte parșivă.", a spus Mădălina Alexe în ediția trecută despre fosta sa colegă.

Ce au afirmat fetele despre Iulia Cazacu

În urma celor întâmplate, Andi Constantin a luat decizia să o elimine pe Iulia Cazacu pentru a mai liniști situațiile tensionate din casa fetelor, care au tot apărut în ultimul timp, însă acest lucru nu a fost suficient. Mai mult decât atât, cele 13 pretendente la inima sa au continuat să vorbească despre Iulia și după plecarea sa.

După petrecerea în care fetele l-au ignorat pe Burlacul, acestea au luat decizia de a mai abordat subiectul despre care au vorbit și la Ceremonia Trandafirului.

Ana Bene a fost cea care le-a pus o întrebare colegelor de cameră despre Iulia Cazacu.

"Cum vi s-a părut Iulia? Mie mi s-a părut că îi pare rau că pleacă!", a spus Ana.

Catrina și Alexandra au ținut neapărat să o contrazică pe colega lor și au scos în evidență faptul că Iuliei nu i-a părut rău nicio secundă de plecarea din competiție.

"Mă așteptam să plece Iulia. Dacă ele este bărbatul pe care îl văd eu, să fie sincer și să știe să citească o femeie, știa că Iulia nu este femeia potrivită pentru el.", a spus Alexandra în cadrul unui testimonial.

