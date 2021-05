Burlacul 20 mai 2021. Catrina Georgeta, la un pas să renunțe la Andi Constantin: ”Vreau să plec”

Decizia fetei vine după ce, la finalul petrecerii de pe iacht, Andi Constantin a fost acaparat de Simona Bălăceanu. Momentele în care cei doi au fost foarte apropiați nu i-au picat bine Catrinei Georgeta, care a afirmat faptul că vrea să renunțe la Burlac.

Ce a spus Catrina Georgeta despre dorința de a pleca de la Burlacul sezon 6

Tânăra părea foarte hotărâtă să refuze inclusiv eventualul trandafir pe care Andi Constantin i l-ar fi oferit la Ceremonia Trandafirului din 20 mai 2021.

”Vreau să plec. Nu mai are rost, chiar nu mai are rost. Eu ce am văzut, am văzut și atât. La date cu mine a fost cumva, fix bărbatul de care eu m-am îndrăgostit. În seara asta nu a fost așa. Eu când îl întrebam ceva, el vorbea numai cu Simona. Păi sunt și eu aici, am venit să întreb, nu te-am întrebat pe tine... am întrebat acolo și... Am văzut că Simona stătea agățată de el, dar aici este vorba și de noi.

Gesturile pe care le-a făcut și le face, poate nu am trecut peste chestia că mă doare când văd ce face cu fetele și așa mai departe. La Ceremonie să nu-mi dea el trandafirul, să spună el orice că eu accept. Vreau doar să plec. Îți spun sincer că-mi doresc să renunț. Dacă el îmi va da trandafirul la Ceremonie, eu îl voi refuza. Dacă greșesc, asta este. Îmi asum.”, a spus Catrina Georgeta în fața reporterului.

La câteva ore distanță, ea a început să lucreze la scrisoarea în care Răzvan Fodor le-a rugat pe fete să-și expună sentimentele pentru Andi.

Retrasă în camera ei, Catrina a umplu mai bine de două pagini, în încercarea de a exprima cât mai bine tot ce nutrește pentru bărbatul la care aspiră cele nouă fete de la Burlacul.

