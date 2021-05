Burlacul 20 mai 2021. Ornella Hentz și Teodora, noi concurente. Cine sunt și cum arată

Tinerele și-au făcut apariția pe iahtul unde celelalte concurente și Andi Constantin se distrau de minune. ”Am fost la pescuit”, a spus Răzvan Fodor cu doar câteva secunde înainte ca Ornella Hentz și Teodora să pășească pe ambarcațiune.

Cine este și cum arată Ornella Hentz

Ornella Hentz, noua concurentă de la Burlacul sezon 6, este din București și este artist plastic.

”Acum mă ocup de bijuterii, sunt bijutier. Am venit să-l pescuim pe Andi. Am străbătut multe mări ca să ajungem la inima lui. Eu ca persoană sunt foarte pasională. Iubirea pentru mine este o artă, îmi place să iubesc, îmi place să fiu iubită. E ceva important pentru mine să am o muză, un bărbat pentru care să fiu frumoasă, să fiu puternică, să-i dau din energia mea. Pentru care să lupt să fiu o variantă mai bună a mea. M-am înscris la această emisiune pentru că sunt o fire spontană și îmi place să fac lucruri nebunești pentru iubire. Cu mine un bărbat nu se va plictisi niciodată. Sunt o femeie care are ce să ofere. Sunt și frumoasă. Eu mă consider o femeie frumoasă, mă iubesc pe mine ca persoană. Dacă există și 1% șanse de a fi fericită și de a îmi găsi iubirea, compatibilitatea, atunci voi face un lucru nebunesc.”, a povestit Ornella.

Cine este Teodora de la Burlacul sezon 6

Teodora este din Pitești, are 26 de ani și este optometrist. Tânăra a pășit alături de Ornella Hentz în show-ul matrimonial Burlacul sezon 6. Spre deosebire de colega sa, ea este mult mai liniștită și a așteptat ca Andi Constantin să se îndrepte spre ea.

Cum au reacționat fetele când au aflat de cele două noi concurente

Intrarea noilor concurente nu le-a picat deloc bine tinerelor din competiția Burlacul sezon 6, cu toate că știau de faptul că este în desfășurare un casting în acest sens.

În vreme ce Ornella l-a acaparat pe Andi Constantin, acestea s-au retras în colțul opus și au încercat să se simtă bine în continuare.

”Nu pot să vorbesc. Ar fi nepoliticos să vorbesc în timp ce tu dansezi. Eu te admir acum...”, i-a spus Burlacul noii concurente.

În tot acest timp, celelalte fete se gândeau să le cazeze pe noile venite în camera VIP, acolo unde au locuit majoritatea pretendentelor care au fost eliminate.

Despre sezonul 6 al emisiunii „Burlacul” de la Antena 1

