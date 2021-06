Burlacul 3 iunie 2021. Simona Bălăceanu i-a cerut lui Andi Constantin să poarte o discuție între patru ochi

Cei trei s-au distrat pe cinste și, după o plimbare epuizantă cu barca, s-au relaxat pe malul apei. La întâlnirea lor a domnit liniștea, spre nemulțumirea Burlacului, care a observat faptul că Simona Bălăceanu a adoptat, din nou, o atitudine ostilă.

”Nu știu de ce este Simona așa. Presupun că este pentru că a auzit niște critici. Inițiativa mea este în acest date. O invit la date, ne petrecem timpul împreună, te ascult, vorbesc cu tine. Astea sunt inițiativele mele. Mai mult de atât ce pot face?!”, a spus Andi Constantin despre atitudinea brunetei.

”A fost o înmormântare de priveghi. Alexandra ce se mai auzea, ce mai reușea să ne scoată din apăsarea și tensiunea asta. Cu Alexandra am rezonat atât de bine pentru că era vioaie, vorbea, râdeam, glumeam. Cu Alexandra am o relație mult mai deschisă și mult mai bună pentru că a avut o problemă cu mine, a venit, mi-a spus-o și am rezolvat-o. ”, a afirmat Burlacul la testimoniale după întâlnirea de grup cu Simona, Catrina și Alexandra.

Simona Bălăceanu, discuție între patru ochi cu Andi Constantin

Când Andi a atras atenția fetelor că refuză să participe la discuție, Simona i-a replicat că îl lasă pe el să vorbească.

”Simt să vorbești mai mult și nu am starea necesară.”, i-a zis fata.

La scurt timp, Andi le-a pus la încercare pe fete. ”Întâlnești o persoană pe stradă și îți spune că-ți da 100 de euro pentru că ești prost. Îi iei sau nu?”, a întrebat-o el pe Alexandra.

Răspunsul fetei a fost nu și Burlacul a explicat de ce a pus această întrebare: ”Dilema aceea amuzantă este foarte bună când vrei să identifici un om care este controlat de egou și unul care nu este. Nu îi iei pentru că ego-ul este afectat și te simți prost că iei această sută de euro. Înseamnă că părerea lui te definește pe tine. Când ai ego, ai nevoie de acceptarea și validarea lor. În felul acesta, vei fi controlat de ei. Când nu primești această validare din exterior, creezi în tine o întreagă paletă de sentimente negative: frustrare, negare, suferință, victimizare.”

Când date-ul a luat sfârșit, Simona Bălăceanu și-a dorit să mai rămână câteva momente cu Andi Constantin.

”Mă așteptam să avem o discuție sinceră și cu adevărat folositoare.”, a spus Burlacul, însă lucrurile nu au stat deloc așa.

Ce i-a zis Simona Bălăceanu lui Andi Constantin

”Voiam să-ți zic că am niște stări destul de proaste și ciudate de la Ultimele Ceremonii. Voiam să-ți dau o explicație, probabil o să am timp la un date cu tine, dacă o să-l mai am, să vorbim un pic despre ego-ul meu. Am tot stat și m-am gândit, de unde îl am și de ce nu este doar despre mine. Am o poveste în spate pe care nu ți-am spus-o și pentru că am fost doar eu cu mine, singură. Nu i-am avut pe ai mei lângă mine și sunt niște carențe din copilărie. Asta a dus la ego-ul meu exagerat și tot ce se întâmplă aici. Probabil o să dezvolt mai mult subiectul acesta și o să mă deschid. Încă o chestie, o să am data viitoare un mesaj și pentru fete pentru că am fost împroșcată cu noroi și tu poate spui că mă victimizez, dar nu, eu le-am zâmbit și le-am spus că le mulțumesc pentru tot. Am stat și m-am gândit dacă asta te-a influențat cu ceva că eu mi-am pus sufletul pe masă și am fost cu tine așa cum sunt eu.

