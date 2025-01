Alina Eremia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, reușește de fiecare dată să atragă atenția fanilor cu stilul ei impecabil și cu naturalețea sa debordantă.

Recent, cântăreața a publicat pe rețelele sociale câteva fotografii din vacanța sa, în care apare într-un costum de baie care îi pune perfect în evidență formele.

Cât de sexy s-a pozat Alina Eremia în costum de baie la plajă. Artista a atras toate privirile cu formele ei perfecte

Fotografiile, realizate pe o plajă inedită, au strâns rapid mii de aprecieri și comentarii. Fanii au fost cuceriți de naturalețea și eleganța vedetei, care a demonstrat încă o dată că frumusețea vine din încrederea de sine. Alina a ales un costum de baie simplu, dar extrem de sexy, care i-a accentuat talia subțire și formele tonifiate, rezultat al stilului de viață activ și al antrenamentelor regulate.

Citește și: Alina Eremia recunoaște care sunt complexele pe care le-a avut în privința aspectului fizic. Ce voia artista să ascundă

Articolul continuă după reclamă

„Ești superbă!”, „Perfectă ca întotdeauna!” sunt doar câteva dintre mesajele lăsate de admiratori. Mulți dintre urmăritorii artistei au remarcat, de asemenea, felul în care aceasta își păstrează naturalețea și eleganța, evitând orice urmă de vulgaritate.

Nu este pentru prima dată când Alina Eremia impresionează cu aparițiile sale. De-a lungul timpului, artista a devenit un adevărat exemplu de rafinament și stil, atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi. În interviurile sale, Alina a vorbit adesea despre importanța unei alimentații echilibrate și a sportului în rutina sa zilnică, dar și despre grija pe care o acordă sănătății mintale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Prin aceste fotografii de vacanță, Alina Eremia nu doar că a demonstrat cât de bine arată, dar și că este o sursă de inspirație pentru femeile din întreaga țară. Artista continuă să își cucerească fanii nu doar prin muzica sa, ci și prin energia pozitivă și frumusețea autentică pe care le emană.

Citește și: Alina Eremia răspunde zvonurilor legate de sarcină: „Aspectul fizic nu este prioritatea numărul 1 pentru mine”

Alina Eremia recunoaște care sunt complexele pe care le-a avut în privința aspectului fizic. Ce voia artista să ascundă

Invitată în cadrul unui podcast moderat de Liana Stanciu, Alina Eremia a acordat un interviu extrem de sincer unde a abordat și subiecte mai puțin știute despre viața ei.

Cântăreața a povestit că de-a lungul vieții s-a confruntat cu anumite complexe pe care a vrut să le ascundă, dar pe care ulterior a învățat să le accepte.

„Am dinții strâmbi, coastele proeminente,” mărturisea artista, amintindu-și de perioada în care aceste detalii o făceau să se simtă nesigură în fața camerelor.

Din dorința de ascunde detaliile, Alina Eremia obișnuia să se filmeze doar din anumite unghiuri specifice prin care reușea să evite să le expună.

„Multă vreme am fost complexată de chestia asta. Mă filmam din anumite unghiuri pentru că nu voiam să se vadă,” a relatat cântăreața, evidențiind lupta sa interioară pe care a avut-o pentru a putea să își accepte propriului corp.

Odată cu trecerea timpului, Alina a reușit să-și depășească starea de nesiguranță și să adopte o atitudine mult mai pozitivă față de sine.

„Cu timpul am învățat să fiu ok cu ei. Adică aia e, am dinții strâmbi”, a mai spus artista, subliniind faptul că nu ar trebui urmărit un tipar impus de societate pentru ca oamenii să se poată simți bine în pielea lor. De asemenea, artista a încurajat publicul să fie mai tolerant și să își accepte trăsăturile naturale.

Referitor la coastele proeminente, așa cum ea le-a numit, aceasta spunea că a încercat foarte mult timp să le ascundă, însă în timp a început să le accepte.

„Am coastele proeminente și tot timpul am încercat să maschez treaba asta, să le ascund. Și acum o fac, dar în sensul în care să arate ok, dar nu mai sunt complexată la modul că trebuie neapărat să le maschez, să mă simt prost cu mine,” a explicat cântăreața.

„Vreau să arăt bine, dar dacă o să acumulez câteva kilograme în plus nu o să fie o dramă,” a mai spus Alina, dând de înțeles că acum percepe altfel schimbările care apar în timp.

Talentata artistă este un model pentru multe tinere, iar ea întotdeauna le-a încurajat pe fetele din comunitatea ei să se bucure de lucrurile simple și să se iubească așa cum sunt.