Liviu Guță a apărut în mediul online după ce s-a vehiculat că ar fi murit sau că ar fi în închisoare. Iată primele declarații: „m-a trântit Dumnezeu rău de tot!”

Liviu Guță a ieșit în fața publicului după ce vestea că a dispărut s-a viralizat extrem de tare în toată România.

Cântărețul de manele a apărut și a povestit ce se întâmplă cu el și de ce nu a mai putut fi găsit pentru o perioadă de 2 ani, timp în care s-a spus că ar fi murit sau că ar fi la închisoare.

Iată ce a povestit manelistul și ce s-a întâmplat cu el!

Prima apariție a lui Liviu Guță după ce manelistul a fost dat dispărut timp de 2 ani! Ce s-a întâmplat cu el

Liviu Guță, unul dintre cei mai apreciați artiști de manele din țara noastră, a fost dat dispărut de colegii lui de breaslă care se îngrijorau cu privire la viața acestuia. Pentru că de doi ani nimeni nu mai știa nimic de el, întreaga Românie a început să vehiculeze faptul că acesta s-ar putea ascunde din cauza datoriilor, ar putea fi în închisoare sau chiar mort.

Revoltat de lucrurile care s-au spus despre el, Liviu Guță a rupt tăcerea și a apărut în fața publicului prin intermediul unui live pe platforma Tik Tok, făcând lumină cu privire la statutul său din prezent.

Deși nu a dezvăluit locul în care se află în prezent, acesta a spus cât se poate de clar că nu este în Panama, așa cum se vehicula.

De asemenea, artistul de manele a precizat faptul că este bine și că multe lucruri care s-au spus despre el nu sunt adevărate.

„Eu sunt conștient că nu am greșit în viața vieții mele cu nimic. Prin toată suferința mea, prin care am trecut eu acum, nu am greșit niciodată cu nimic. Nu știu de ce se întâmplă lucrurile acestea. Habar nu am. Câteodată mă uit pe tavan și mă gândesc de ce nu mai există umanitate, iubire între oameni, de ce nu se ajută oamenii între ei, de ce trebuie să vorbești despre problemele unui om. (...) Să audă toată lumea că nu sunt mort, nu sunt nici în Panama” sunt o parte din informațiile pe care le-a oferit Liviu Guță prin intermediul live-ului.

Manelistul a ținut să îl salute inclusiv pe finul său:

„Îl salut pe finul meu de la Bistrița. Nu sunt supărat pe el, nu am de ce să fiu supărat și nu voi fi niciodată pe nimeni supărat indiferent ce s-a vorbit. În sufletul și inima mea știu că oamenii nu și-au dat seama”.

Cât despre cei care au vorbit public despre dispariția lui acesta a declarat:

„Băi dar să văd și eu un mesaj de la cei care au apărut la TV?! Să văd un mesaj de la ei?! << Băi frate, ești bine? >> Nu. Ei s-au dus direct la televizor fără să dea un mesaj, fără să (...) M-am trezit foarte mult la realitate. Văd cu alți ochi. Crede-ți-mă că m-a trântit Dumnezeu rău de tot! M-a trântit, dar îi mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a trântint pentru că dacă nu mă trântea nu mă trezeam la realitate. Nu vedeam lumea cum trebuie văzută, iar problemele mele erau poate și mai mari, dar m-am trezit la realitate.”

