Burlacul 5 martie 2021. Femeie de afaceri și studentă la medicină, Rodica Budurcă este pregătită să-l cucerească pe Andi

Rodica are 24 de ani și este studentă la Medicină, dar conduce deja și propria afacere, un salon de înfrumusețare. Deși foarte tânără, Rodica are deja o experiență de zece ani în muncă.

Tânăra afaceristă se numără printre cele mai norocoase femei pentru că din 150 de candidate înscrise pentru inima Burlacului, doar 25 au avut șansa să fie selectate.

În emisiune au venit fete dispuse să-și cunoască prințul și să rămână alături de el pentru totdeauna. Partea interesantă este că ele nu cunosc identitatea Burlacului, însă au decis să dea o șansă iubirii și să se aventureze pe acest drum al cunoașterii fără a avea detaliile călătoriei.

Blondina împarte viața de medicină cu cea de afaceristă foarte bine și se mândrește deja cu o carieră de succes: "Am pus cariera pe primul loc pentru că nu am avut lângă mine o persoană căreia să îi dedic absolut tot timpul meu. Am început să muncesc de la 15 ani! Sunt o femeie independentă financiar și aș prefera să am un bărbat care are cel puțin aceleași venituri ca și mine".