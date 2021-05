Burlacul 6 mai 2021. Cine este Dominique Nuță, concurenta eliminată de Andi Constantin

Atunci, ea a explicat că nu este pregătită să renunțe la el, însă timpul i-a arătat că nu se potrivesc. Acesta este motivul pentru care nici măcar nu a fost surprinsă că Andi Constantin a decis că drumul ei în competiția Burlacul trebuie să se încheie.

Cine este Dominique Nuță de la Burlacul sezon 6

Dominique Nuță are 21 de ani și corpul unui model. Tânăra locuiește în București și activează în acest domeniu, dar are și un job normal, de asistent manager într-un cabinet de avocatură.

Țintește, însă, mai sus. Ea i-a povestit lui Andi Constantin că visul ei este să își dedice viața acțiunilor de voluntariat și îngrijirii animăluțelor. Când Burlacul a subliniat faptul că pentru a putea face acest lucru ai nevoie de o bază financiară sănătoasă, ea a replicat că este una dintre așteptările pe care le are de la un bărbat.

”Nu mă văd făcând asta toată viața mea (n.r. să fie asistent manager). Vreau să fac ceva care să conteze pentru mine. Dacă stau la birou, practic umflu încasările unei firme și pentru ce trăiesc?! Vreau să mă implic în chestii mai sociale, cu animalele. Știi că iubesc foarte mult animalele. Să fac ceva care ar conta... Să mă implic în multe voluntariate, într-o asociație. Eu aș vrea de la un bărbat să am o siguranță financiară pentru că eu vreau ca pe viitor să fac ceva ce m-ar împlini pe mine sufletește. Nu să lucrez pentru bani.”, a spus ea în episodul 9, difuzat pe 6 mai 2021.

Reacția lui Dominique Nuță după eliminarea de la Burlacul sezon 6

La Ceremonie, Andi Constantin mai avea doar un trandafir pe masă, pe care două fete și-l doreau. Catrina Georgeta și Dominique Nuță tânjeau după el, însă prima l-a și obținut.

”În 29 de ani am învățat să am mai multă încredere în instinct și în ceea ce el îmi dictează. Deși am făcut eforturi de ambele părți, lucrurile nu se legau. Cu fiecare ceremonie, fiecare întâlnire, realizez că ești o femeie minunată, că ai foarte mult potențial și că cel care va fi alături de tine va fi un norocos. Acela nu sunt eu.”, i-a spus Andi Constantin lui Dominique Nuță.

Dominique Nuță nu a părut surprinsă când Andi Constantin a decis să o elimine în episodul Burlacul sezon 6, difuzat pe 6 mai 2021.

”Eram pregătită pentru asta. De când am fost eliminată prima dată, totul s-a schimbat și practic a venit mult mai ușor să fiu eliminată de data asta. Noi doi nu ne-am potrivit și sper că va găsi o parteneră ideală în una dintre fetele de aici.”, a declarat ea.