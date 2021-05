Burlacul 6 mai 2021. Simona Bălăceanu, eclipsată de Melissa și Alexandra Mucea la date-ul cu Andi Constantin

Chiar dacă inițial atmosfera a fost una foarte plăcută și Simona era activă în conversația ținută la masă, treptat ea s-a retras.

Acest lucru nu a scăpat neobservat de către Andi, care a simțit că bruneta a bătut în retragere. De vină, crede el, nu sunt celelalte două fete.

”Pe Simona am simțit-o la început cu o energie foarte bună, dar pe parcurs am simțit că a dat un pic în spate, a bătut în retragere. Am simțit-o puțin mai retrasă, mult mai inhibată, mai tăcută, de parcă era eclipsată. N-am simțit că cineva a vrut intenționat să o eclipseze pe Simona.

Citește și: Reacția Angelei Antocel după ce Andi Constantin a eliminat-o

Am apreciat foarte mult că nu am simțit că fetele au încercat să pună pe cineva anume într-un con de umbră. Dacă Simona s-a simțit exclusă sau umbrită, în niciun caz nu a fost vina fetelor.”, a spus Andi despre atitudinea Simonei de la date-ul la care au mai participat Alexandra și Melissa.

De-a lungul întâlnirii, Simona a repetat că se simte pierdută.

”M-am simțit bine la date. Melissa și Alexandra sunt o bucurie din ce în ce mai mare pentru mine. În ceea ce o privește pe Simona, sper din tot sufletul să învețe din această întâlnire, să înțeleagă ceva despre ego și relaționare, de la aceste două fete.”, a spus Andi.

Simona, Melissa, Alexandra și Andi au jucat ”Adevăr și provocare”

După ce au urmărit încântați un dans tradițional turcesc, cei patru au luat cina și au stat de vorbă. Gălăgia și râsetele au răsunat de la masa lor, iar curând lucrurile au luat o turnură mai interesantă.

Citește și: Ana Bene a avut un date de poveste cu Andi Constantin. În acest timp, fetele și-au făcut tatuaje pentru el

Melissa a propus să joace ”Adevăr sau Provocare” și tot ea a fost cea care a primit una dintre cele mai dificile întrebări.

Burlacul Andi a întrebat-o dacă este dispusă să se mute din Turcia, iar tânăra i-a mărturisit că nu a luat în calcul această varianta. Ea a subliniat că are nevoie de un motiv foarte bun pentru a renunța la viața sa din Turcia și că nu ar face acest lucru dacă nu ar crede profund în relația respectivă.

Bărbatul a spus că apreciază sinceritatea, însă nu a părut deloc mulțumit de răspunsul ei.

Despre sezonul 6 al emisiunii „Burlacul” de la Antena 1

După emisiune, Andi Constantin dezvăluie publicului cele mai interesante și importante detalii despre momentele petrecute alături de pretendentele la inima sa, chiar pe AntenaPlay.

Emisiunea „Burlacul” de la Antena 1 se vede în fiecare joi, de la ora 23:00, la Antena 1!

Vezi emisiunea integral aici: https://antenaplay.ro/burlacul-1. Vezi ce-ți place

Interacționezi Live cu Burlacul și îți spui părerea în aplicația Antena 1. Descarcă acum: https://aplicatie.a1.ro/