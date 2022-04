Chefi fără limite, 11 aprilie 2022. Irina Fodor, în lacrimi după ce Răzvan Fodor a venit în Creta. Momente emoționante

Momente cu totul emoționante au avut loc la finalul emisiunii din 11 aprilie 2022. Pentru Irina Fodor au fost clipe pe care nu le va uita prea curând. Prezentatoarea TV și-a strâns în brațe soțul după mult timp în care nu s-au mai văzut, ea fiind pe meleagurile Greciei de foarte mult timp.

Răzvan Fodor a venit în Creta după Irina Fodor, prezentatoarea Chefi fără limite. Întâlnirea dintre ei a fost extrem de emoționantă

Atunci când se aștepta cel mai puțin, Irina Fodor a trăit un moment extrem de emoționant. Prinsă în vâltoarea muncii și departe de casă, se gândea la momentul revederii cu familia sa doar când ar fi pășit în România.

Cum dorul nu poate fi oprit și singura unitate de măsură este inima, prezentatoarea TV a fost copleșită în momentul în care l-a văzut pe soțul său urcând scările spre drumul pe care se afla ea.

Lacrimile au curs șiroaie din ochii Irinei Fodor, care l-a strâns la piept pe Răzvan Fodor, după mult timp în care doar tehnologia i-a ținut conectați.

“Ce să mai, sunt foarte, foarte fericită și aveam mare nevoie de el și m-am încărcat acum”, spune Irina Fodor, care lua cina împreună cu Răzvan Fodor, soțul său.

“Eu când mă gândeam că ea o să se gudure și toată o să fie numai așa, o bucurie, când mă vede ea bâzâit. Am și făcut un Story când am ajuns aici, mergeam așa prin București, m-am împiedicat de un avion, avionul m-a luat cu el în zbor și am ajuns lângă Țuca. De fapt, ăsta este scopul și destinația unde voiam să ajung. A fost cu lacrimi și cu durere de inimă după o soție”, a mărturisit Răzvan Fodor.

“Am venit acum și aș pleca cu tine acasă, dar mai aveți un pic și vă întoarceți”, îi spune Răzvan Fodor soției sale.