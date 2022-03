Chefi fără limite, 15 martie 2022. Cătălin Scărlătescu a decis pe cine înlocuiește din echipa sa. Cui a oferit imunitatea

Cea de-a doua zi din Serres a început în forță pentru concurenți, dar și pentru chefi. După ce s-au întrecut la alte două probe pentru avantaj și la proba de Joker, iată că a venit momentul în care Cătălin Scărlătescu să annțe pe cine înlocuiește din echipa sa, dar și cui oferă imunitatea individuală.

Vă reamintim că în prima zi petrecută în Serres, în etapa a patra din competiția Chefi fără limite, Cătălin Scărlătescu a reușit să câștige amuleta supremă, lucru ce îi aduce un dublu avantaj.

„A mai trecut o zi în Macedonia, azi vom afla ce echipă se distrează mâine. Știu că toți vă doriți asta și sper să vă placă proba de azi. Dar, până atunci, aseară nu s-a întâmplat tot ce trebuia să se întâmple. A plouat, erați uzi până la piele și nu am vrut să oblig pe nimeni să ia decizii pripite. Chef Cătălin, tu ești câștigătorul zilei de ieri. În primul rând trebuie să stabilești care va fi concurentul tău imun în această săptămână”, amintind, de asemenea, că tot el trebuie să decidă ce concurenți va schimba.

„Dragii mei, dacă tot am un avantaj, vreau să-l am! Dragilor, nu aș schimba pe nimeni, dar avantajul trebuie folosit ca să nu îți pară rău mai târziu. Cu durere în suflet vă spun că e mai bine că am câștigat acest avantaj decât să îl pierd, că era mai nasol să stau să mă uit cine pleacă din echipa mea. Mai bine îmi rup o mână singur decât să mi-o rupă altul”, a zis Cătălin Scărlătescu.