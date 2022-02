Chefi fără limite, 23 februarie 2022. Dramă în bucătărie. Ce s-a întâmplat cu Tanya Povenskai și Rebecca Bumputu (Becky)

S-au ascuțit cuțitele în bucătăria Chefi fără limite! Echipa mov a fost greu încercată încă din prima zi, iar tensiunile iscate între colegi și-au spus cuvântul. Oricât de mult ar oferi unii ajutor, ceilalți fie nu vor să-l primească, fie nu știu să îl primească.

De asemena, tensiunea de pe umerii lor a coborât pe brațe, iar unele preparate aproape au eșuat. Anumite defecțiuni tehnice i-a pus în dificultate și cu toate că echipa de producție le-a oferit sprijin și timp în plus pentru erorile ce nu au ținut de ei, concurenții nu au reușit să facă față prea bine situației.

Nu au mai trecut niciodată printr-o astfel de probă, iar lipsa de experiență și-a lăsat amprenta pe preparatul făcut de concurenții echipe mov. Desigur, în toată negura agitației, câteva mâini pricepute au adus lumină la bancuri.

Firul întâmplărilor neașteptate a fost dat de Becky (Rebecca Bumpuțu), căreia i s-a vărsat tot recipientul cu piper în tigaia cu legume. Ulterior, evenimentele neașteptate s-au întâmplat în lanț de la ea către Tanya Tatiana Povenskaya, căreia cuptorul nu i s-a încălzit din cauza unei defecțiuni ce nu ținea de ea.

Tensiunea a atins cote maxime, însă Irina Fodor a liniștit-o și i-a oferit încă 10 minute pentru a pune mâncarea la un cuptor care funcționa. Zis și făcut, însă Tanya părea tot mai neîncrezătoare că va reuși.

Mâncarea a fost pusă la cuptor, însă la scurt timp acesta a fost închis. Nu se știe cum sau cine a închis cuptorul, însă colega sa de echipă a reacționat: “Cred că tocmai am sabotat-o fără să vreau”, spune Becky (Rebecca Bumpuțu).

“Îmi dau seama nu că mi-am stricat eu farfuria, dar am sabotat-o și pe ea. Când a zis stop probă eu am închis și cuptorul. Nu am știut că ea a mai avut zece minute bonus pentru că nu i-a mers cuptorul și să-l pună la mine. Nici nu l-am văzut!”, mărturisește Becky .

