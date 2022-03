Chefi fără limite, 9 martie 2022. Arkanian și-a speriat echipa! Ce conținea preparatul pe care l-a gustat: "Ai nevoie de pastilă?"

Emisiunea Chefi fără limite a adus o porție generoasă de probe culinare și aventuri surprinzătoare încă din Chios, prima insulă în care s-au oprit chefii, însă până în Lemnos au trecut prin diferite experinețe care i-au călit pe toți cei participanți la emisiune.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu se află în toiul unei noi confruntări și, alături de concurenții lor, încearcă să dea tot ce au mai bun pentru a ajunge cu un pas mai aproape de victorie.

Vlad Nastea (Arkanian) a gustat din preparat fără să știe că are cașcaval. Momentul în care toți s-au speriat

Formatul Chefi fără limite îi provoacă pe chefi, dar și pe concurenți să reușească în cele mai dificile condiții, cu cele mai neașteptate ingrediente, în cele mai neobișnuite contexte. Proba de astăzi oferă imunitate de grup echipei câștigătoare, iar miza uriașă a pus multă tensiune pe umerii echipelor, căci un concurent riscă să fie eliminat după proba individuală.

Echipele au de pregătit un preparat care să conțină câteva alimente obligatorii, în rest au libertatea de a-și pune creativitatea la încercare. Reinterpretarea românească se pare că a fost punctul forte al echipei albastre, care a terminat cu 30 de minute mai devreme, timp în care concurenții au venit să guste din preparat.

Cum cașcavalul afumat era un ingredient obligatoriu, acest a fost pus cu generozitate în farfuria finală, iar Arkanin nu a știut cât de mult preparat este, moment în care s-a grăbit să arunce tocmai ce gustase pentru a nu i se face rău.

"Nu am realizat că s-a pus foarte mult cașcaval acolo și m-am băgat, am gustat, dar am gustat de parcă urma să-mi palcă... Am scuipat, că nu pot să mănânc lactate și mor dacă mănânc lactate", spune Arkanian.

Acesta a mărturisit că nu se împacă deloc bine cu brânzeturile, iar chef Florin Dumitrescu s-a grăbit să-i ofere ajutor și a întrebat dacă are nevoie de medic sau de pastile, însă concurentul a acționat la timp.

16 concurenți sunt gata să demonstreze că au curajul, cunoștințele și ambiția necesare pentru a câștiga titlul de Chefi fără limite. Chef Cătălin Scărlătescu a pierdut doi concurenți, pe Raul Bodoșcă în ediția din 2 martie 2022 și pe Lucian Pupăzan în ediția din 23 februarie 2022.

Care este regulamentul pentru Chefi fără limite, un show original de cooking, travel și aventură produs de Antena 1

Chefi fără limite va aduce în fața telespectatorilor un show de cooking cu ingrediente de top: 3 chefi celebri – chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, locuri spectaculoase, rețete tradiționale, misiuni atent puse la punct, competiție și suspans.

Chefii trebuie să își împartă echipa în alte trei echipe de câte 2 oameni, pentru a participa la 3 misiuni simultane. Fiecare dintre aceste misiuni este legată de bucătărie și de ingredientele specifice acestei zone, iar odată castigate, ele aduc avantaje importante în lupta pentru imunitate. La una dintre aceste misiuni va participa și câte un chef, în încercarea de a-și duce echipa spre victorie. Emisiunea Chefi fără limite este disponibila integral pe AntenaPlay.

Prima ediție a fiecărei etape pune în joc imunitatea individuală. Chef-ul echipei care câștigă proba de gătit are dreptul să numească un concurent care scapă de o posibilă eliminare în etapa respectivă. Tema de gătit este stabilită de fiecare dată în această primă probă a etapei de chef-ul local, un invitat special al fiecărei zone în care vor ajunge.

O farfurie specifică locului, cu ingrediente caracteristice zonei respective, gătită de chef-ul local va trebui reprodusă sau reinterpretată de fiecare echipă în proba pentru imunitatea individuală. Pe tot parcursul sezonului, acest dish va putea fi gustat în premieră și de către telespectatori, pentru că va fi disponibil într-o secțiune special creată pe Tazz. Tot acolo, chef Sorin Bontea vine cu o propunere săptămânală de preparate care conțin ingrediente locale.

Metoda de jurizare este și ea surprinzătoare și cu siguranță va aduce multe emoții nu doar concurenților, ci și celor aflați în fața micilor ecrane. Cum se vor descurca chefii, cât sunt de motivați concurenții și cine pornește cu dreptul în noua aventura culinară, telespectatorii vor afla în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1.