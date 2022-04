Chefi fără limite, episodul 29 din 26 aprilie 2022. Cine sunt cei trei concurenți eliminați în etapa de Finală din Atena

Bătălia pe ringul celor mai bune preparate a adus evenimente neașteptate, tensiuni uriașe și bucurie pe chipul celor care au reușit să străbată fiecare probă cu ingeniozitate și talent. La finalul zilei s-au remarcat cei mai buni și cei mai norocoși concurenți, alături de chefii lor, care i-au ghidat pas cu pas pe meleagurile Greciei, de-a lungul celor 29 de etape de foc.

Ziua a doua a început în forță, cu primele impresii la cald, după o seară ce a adus trei eliminări dintr-un foc. Echipa albastră le-a pierdut pe Daniela Andronie Rădulescu (doamna colonel) și pe Mariana Tarbuc (Primărița), iar echipa mov a pierdut-o pe Tanya Povenskaya.

Ce s-a întâmplat în episodul 29 din 26 aprilie 2022, în etapa Finală la Chefi fără limite, desfășurată în Atena

În joc au rămas Laura Eremia, Daniel Jumuga (Nobo), Daniel Iulian Tudor (Ken), Francisc Șandor, Istvan Kozocsa și Iman Abushov, dintre ei fiind cei care s-au salvat la proba de gătit și cei care au câștigat imunitatea individuală. Toți s-au afișat în fața Irinei Fodor alături de chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Cătălin Scărlătescu pregătiți să ia cu asalt probele speciale, menite să-i ducă în Finala Chefi fără limite din 27 aprilie.

Nu mai este un secret pentru nimeni că toată bucătăria Greciei este ridicată în Atena la nivelul pretențiilor unei capitale de prim rang în Europa și a unui oraș faimos al lumii, care cer tenacitate, talent și concentrare.

Cei care vor reuși să se ridice astăzi la nivelul care se impune, vor cunoaște pe lângă nume de top ale bucătăriei ateniene într-un ultim exercițiu, o experiență de viață de neuitat, ci și locul asigurat în Marea Finală Chefi fără limite 2022. Echipele s-au întâlnit de la primele ore ale dimineții cu Irina Fodor, care i-a întâmpinat cu un zâmbet larg.

“Bună dimineața, dragii mei! Ziua a doua din etapa finală… Wow! Ziua la sfârșitul căreia aflăm finaliștii, ziua la sfârșitul căreia cei mai buni dintre voi vor ajunge unde au visat de când au venit la preselecții: în Marea Finală. Probele de astăzi vă vor duce direct acolo”, spune Irina Fodor.

“Eu am emoții, încă sunt prinsă în adrenalina de la proba de gătit de aseară și îmi doresc foarte mult să mă bucur de probele de astăzi și chiar sunt super curioasă ce ne aduce ziua”, spune Laura Eremia.

“Simt un pic mai multă incertitudine, pentru că nu știu cum va fi și de abia aștept să aflu și sunt foarte entuziasmat că sunt aici! Am reușesc să îmi depășesc limitele, să ajung până aici, și mă simt, în același timp, super bine și încerc să fiu cât mai concentrat pentru ce va veni”, spune Daniel Jumuga (Nobo).

“Acum am rămas doar cei mai buni și îi felicit pe toți colegii mei că sunt aici lângă mine. Abia aștept să gătesc, probabil, acasă, singur, aici în emisiune se pare că nu sau mâine în finală o să-mi fac o echipă foarte puternică și o să gătesc chef așa cum vă doriți chef!”, spune Francisc Șandor.

“Noi suntem concentrați pe treabă, pentru că nu mai avem altceva de făcut. Nu mai avem socializare, suntem doar noi doi. Faptul că este doar Iman aici este un avantaj pentru că pot să mă ocup în mod special de el și vreau să folosesc asta spre avantajul nostru ca să putem să facem ceva mișto împreună”, spune chef Florin Dumitrescu.

“Nu am lăsat niciodată garda jos, nici pentru echipă, nici pentru mine. Mi-am dorit foarte, foarte mult să ajung în finală și uite că am ajuns. Cumva am ajuns să rămânem cei mai buni, ceea ce mă motivează”, spune Daniel Iulian Tudor (Ken).

“Eu am emoții ca de obicei și acum sunt foarte mândru de mine că am ajuns până aici am învățat foarte multe de la Chef nu mai am gândit că o să ajung până în finală dar mă bucur că sunt aici și cred că am dovedit că locul meu este aici”, spune Istvan Kozocsa.

Echipele au plecat la probe. Chefii au aflat ce pregătesc pentru avantajul de a trimite un concurent direct în Marea Finală Chefi fără limite

După ce fiecare a împărtășit ce este în sufletul său, Irina Fodor a trecut la proba importantă a zilei.

“Veți trage la sorți meniurile, dragi concurenți, pentru voi este, așa încât trei dintre voi să meargă într-o destinație, iar ceilalți către alta. Veți avea două probe în urma cărora puteți câștiga niște avantaje foarte importante. Chefi, voi ca de obicei rămâneți cu mine și vă voi duce undeva drăguț, unde vom avea o probă extrem de interesantă, probă a cărei miză.. Doamne și ce miză! Dragi chefi, deznodământul probei voastră de astăzi va numi primul finalist”.

După ce regulile au fost anunțate, Irina Fodor i-a invitat pe fiecare să tragă la sorți câte un meniu și să lase soarta, astfel, să decidă ce primește fiecare. Concurenții au aflat fiecare la ce probă vor merge. Trei dintre ei au avut o destinație, iar ceilalți trei o altă destinație unde și-au arătat priceperea și s-au chinuit să rezolve probleme.

Între timp, chefii trec la proba lor importantă, iar cel care câștigă are avantajul de a alege din echipa sa un concurent care devine FINALIST.

"Am aranjat să gustați un kebab cu pită, celebru aici, ceva consistent să vă dea energie. După ce veți gusta rând pe rând va trebui să faceți interpretarea voastră a acestuia . Vă va juriza patronul acestei taverne, iar kebabul cel mai bun dintre cele trei va intra în meniul acestei taverne. Exact! Intră în meniul acestui restaurant, așadar vă lăsați amprenta în Atena", anunță Irina Fodor.

Astfel, chefii vor prepara un kebab după o rețetă proprie, iar deliciul care îl va impresiona pe patronul tavernei va intra în meniu și pe lângă această mare miză, cheful câștigător își va numi un concurent finalist!

Chefii trebuie să plece de la rețeta clasică și să-și aducă apoi aportul pentru un kebab fără limite!

Ce concurenți au câștigat avantajele, în a doua etapă de finală, de la Chefi fără limite, în Atena

În episodul 29 din 26 aprilie 2022, în a doua etapă de Finală de la Chefi fără limite, desfășurată în Atena, concurenții au luptat pentru a-și asigura locul în Marea Finală. Toți și-au ascuțit armele pentru a duce la bun sfârșit încă o etapă care îi pune în corzile înfrângerii pe trei dintre ei. Toți au tras din greu pentru avantajul de a ajunge cât mai aproape de premiul cel mare.

“Dragii mei, dragi, doar șase și doar o zi a mai rămas! Mai aveam ziua de azi și ziua de mâine de bifat, sigur că finala de mâine este cea mai importantă, dar cred că și mai importantă este cea de azi deoarece azi se deschid finaliștii. Vor mai rămâne doar trei! Acesta este marele preludiu dinaintea marii finale. Dragii mei, sunt importante acum avantajele așa că ar trebui să le aflați, dar înainte de asta aș vrea să știți cam ce o să gătiți azi, pentru că unul dintre avantaje are legătură cu aceasta. Tema de astăzi se numește signature dish. Să vă puneți semnătura pe un preparat pentru care ați căpătat experiență două luni. Vrem ca aceste două luni să-și fi pus amprenta și să simtă asta”, spune Irina Fodor.

Concurenții trebuie să gătească un fel de mâncare ce îi reprezintă întru totul: “O încununare a tot ce ați făcut până acum”, mai adaugă Irina, care trece imediat la anunțarea avantajelor câștigate de concurenți în misiuni.

“La una din probele de astăzi se va câștiga o cutie, iar cutia aceea este plină de bunătăți. Aceste bunătăți pot ajuta signature dish-ul vostru, al cuiva mai exact. Cred că am să încep exact cu acest avantaj, iar acest avantaj s-a câștigat la proba botezului”, spune Irina Fodor.

La această probă a câștigat Laura Eremia , din echipa verde și are o cutie plină de produse de care se poate folosi în proba de gătit.

La proba de la restaurant, unde concurenții au degustat preparate speciale, cel mai bine s-a descurcat Daniel Jumuga (Nobo) și are avantajul de a găti cu zece minute mai mult decât ceilalți în proba care decide cine sunt cei trei finaliști.

La proba chefilor cu reinterpretarea kebabului a câștigat chef Cătălin Scărlătescu, care l-a trimis direct pe Istvan Kozocsa în Marea Finală Chefi fără limite din 27 aprilie 2022.

Proba de gătit, în ediția din 26 aprilie, în a doua etapă de Finală, de la Chefi fără limite

La proba de gătit intră toți șase concurenți. Ei se vor duela să impresioneze cu preparatele din acestă seară, dar cu o presiune uriașă, trei dintre ei vor fi eliminați! Ei au de pregătit signature dish și vor fi jurizați dur!

Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu s-au consultat cu echipele lor și i-au încurajat pe concurenți să dea tot ce au mai bun și să pregătească un fel de mâncare fabulos pentru a-i impresiona pe jurații din ediția 29 a show-ului Chefi fără limite, pentru a ajunge în Marea Finală Chefi fără limite.

Ce concurenți au fost eliminați. Chef Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea îi pierd pe Iman Abushov, Daniel Iulian Tudor (Ken) și Francisc Șandor în etapa de Finală din emisiunea Chefi fără limite, de la Antena 1, în Atena

Pe graficul emoțional al zilei suntem pe punctul maxim, la jurizare. Tensiunea crește și prognosticul e greu de ghicit.

Echipele au trecut prin probe de foc și au întâmpinat situații destul de greu de gestionat, mai ales că emoțiile nu mai putea fi controlate. Miza uriașă, Marea Finală, este dorită de toți, de aceea luptă și speră până în ultimul moment că ultima farfurie este a adversarului.

CONCURENȚII ELIMINAȚI: Daniel Iulian Tudor (Ken) - echipa mov, Francisc Șandor - echipa verde și Iman Abushov - echipa albastră CONCURENȚII CARE TREC ÎN FINALA CHEFI FĂRĂ LIMITE: Laura Eremia - echipa verde, Daniel Jumuga (Nobo) - echipa verde, Istvan Kozocsa - echipa mov

