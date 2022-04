Chefi fără limite, în spatele camerelor! Ce a făcut Răzvan Fodor când a ajuns în Grecia: “Am fost cazat la un alt hotel”

Imagini cu Răzvan Fodor în Grecia, care nu au fost difuzate pe TV. Venirea soțului Irinei Fodor pe platoul de filmare din Creta au adus lacrimi pe obrajii prezentatoarei Tv, care nu s-a așteptat nici o secundă la una semne moment, deși își dorea mult o revedere cu partenerul său de viață.

Cum a organizat Răzvan Fodor venirea sa în Grecia să o vadă pe Irina Fodor

După Asia Express, Irina Fodor a plecat pe meleagurile Greciei și nu a avut timp să petreacă prea mult cu Răzvan Fodor, iar dorul de casă și de brațele calde ale soțului său a fost mare și s-a văzut chiar pe camere.

Până și Răzvan Fodor a sesizat acest lucru: “În loc să se bucure, ea a bâzâit (n.r a plâns)”. Irina Fodor a izbucnit în lacrimi când l-a văzut pe Răzvan Fodor în Grecia. A fost un moment cu totul și cu totul emoționant, însă unele imagini nu au fost difuzate pe televizor, de aceea în videoclipul de mai sus avem imagini cu cei doi.

“Toată venirea mea aici a fost destul de bine concertată, ca să zic așa, pentru că am venit cu o zi înainte și m-am cazat în altă parte de locul unde ar fi trebuit să mă întâlnesc cu Irina. Ea s-a dat jos de pe feribot, a venit la hotelul unde era cazată și eu am venit cu o oră și jumătate înainte. M-am băgat într-o mașină, m-au scos oamenii la momentul respectiv. Irina era obosită, cu nervii la pământ, nu dormise, M-am dus și am luat-o de bagaj și am zis că îi duc eu bagajul și din ce credeam că ar trebui să țopăie și să bucure, ea a început să bâzâie, deci nu știu dacă a fost sau nu o surpriză. Mi-a bâzâit în brațe și m-am bucurat de ea și ea de mine”, a spus Răzvan Fodor.

Răzvan Fodor și-a exprimat părerea și despre emisiunea fenomen de la Antena 1.

“Ce mi se pare foarte tare este că, deși nu știu nimic despre show-ul ăsta decât din poveștile Irinei, are premizele alea mari! Îmi place ideea de Cooking îmi place toată gașca, Sorin, Florin și Cătălin plus Iosif și tot ce se întâmplă cu Grecia, cu travelling, cu toată nebunia asta care e în spate, sunt sigur că va fi un show pe cinste. Asta e părerea mea!”, a spus acesta.

Care este regulamentul pentru Chefi fără limite, un show original de cooking, travel și aventură produs de Antena 1

Chefi fără limite va aduce în fața telespectatorilor un show de cooking cu ingrediente de top: 3 chefi celebri – chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, locuri spectaculoase, rețete tradiționale, misiuni atent puse la punct, competiție și suspans.

Chefii trebuie să își împartă echipa în alte trei echipe de câte 2 oameni, pentru a participa la 3 misiuni simultane. Fiecare dintre aceste misiuni este legată de bucătărie și de ingredientele specifice acestei zone, iar odată castigate, ele aduc avantaje importante în lupta pentru imunitate. La una dintre aceste misiuni va participa și câte un chef, în încercarea de a-și duce echipa spre victorie. Emisiunea Chefi fără limite este disponibila integral pe AntenaPlay.

Prima ediție a fiecărei etape pune în joc imunitatea individuală. Chef-ul echipei care câștigă proba de gătit are dreptul să numească un concurent care scapă de o posibilă eliminare în etapa respectivă. Tema de gătit este stabilită de fiecare dată în această primă probă a etapei de chef-ul local, un invitat special al fiecărei zone în care vor ajunge.

O farfurie specifică locului, cu ingrediente caracteristice zonei respective, gătită de chef-ul local va trebui reprodusă sau reinterpretată de fiecare echipă în proba pentru imunitatea individuală. Pe tot parcursul sezonului, acest dish va putea fi gustat în premieră și de către telespectatori, pentru că va fi disponibil într-o secțiune special creată pe Tazz. Tot acolo, chef Sorin Bontea vine cu o propunere săptămânală de preparate care conțin ingrediente locale.

Metoda de jurizare este și ea surprinzătoare și cu siguranță va aduce multe emoții nu doar concurenților, ci și celor aflați în fața micilor ecrane. Cum se vor descurca chefii, cât sunt de motivați concurenții și cine pornește cu dreptul în noua aventura culinară, telespectatorii vor afla în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1.