Cine este Lucian Pupăzan. Concurentul care a părăsit emisiunea Chefi fără limite are o familie minunată

Lucian Pupăzan a intra în competiția Chefi fără limite cu multă încredere în forțele proprii și pregătit să facă față provocărilor din Grecia, însă presiunea și probele de foc și-au pus amprenta asupra prepratelor sale.

Deși s-a descurcat de minune pe parcursul celor trei ediții, concurentul nu a reuși să treacă mai departe. Chefii nu au fost foarte încântați preparatele echipei mov, însă o singură persoană a fost nevoită să părăsească show-ul culinar.

Lucian Pupăzan a primit cu tristețe vestea că este eliminat, însă zâmbetul i-a revenit pe buze când și-a amintit că se întoare la familia lui. Telespectatorii nu au avut ocazia să-l cunoască cu adevărat pe concurent, iar puțini știu cine este el de fapt.

Cine este Lucian Pupăzan

Lucian Pupăzan este un artist în adevăratul sens al cuvântului. Concurentul din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu care a părăsit competiția Chefi fără limite are propia lui afacere cu tocătoare de lemn artizanale si diferite produse pentru bucătărie, dar și o familie minunată.

La cei 43 de ani, acesta se consideră un om împlinit și foarte fericit: „Eu sunt din Târgu Jiu. (...) Eu zic că natura nu poate fi copiată și natura este frumoasă exact așa cum este ea, iar eu las natura așa cum este, doar o pun în evidență și îi dau utilitate.”

„Pe la 40 de ani mă plictiseam și nu îmi mai găseam feng shui-ul. Am găsit în Grecia câteva bucăți de lemn, le-am luat acasă, am început să le desenez și le făceam cadou prietenilor, iar prietenii mi-au spus că mai vor. Atunci am simțit și latura aceasta de business. În perioada pandemiei am făcut cele mai frumoase lucrări.”, a mai povestit el la Neatza cu Răzvan și Dani, în urmă cu 2 ani.

Afacerea fostului concurent de la Chefi fără limite a început într-un container, unde realizează zilnic cele mai frumoase lucrări.

Ce familie minunată are Lucian Pupăzan

Lucian Pupăzan este foarte activ pe contul său de Instagram, locul în care publică des imagini cu toate proiectele sale senzaționale, dar și cu cele mai importante persoane din viața sa. Se pare că acesta are o parteneră extrem de frumoasă, care i-a dăruit doi copii minunați, un băiat și o fată.

Fostul concurent din echipa lui Cătălin Scărlătescu este un familis convins și îi place să petreacă timp alături de familia lui, iar drept dovadă stă o imagine cu cei patru din vacanța în Grecia.

„My Family, Frumoșii lu' tata.. Pam Pam”, a adăugat el la descrierea pozei în care apare lângă fiica, partenera și fiul lui.

Lucian Pupăzan este foarte mândru de familia lui și nu ezită să își expună fericirea pe rețelele sociale. De asemenea, fostul concurent de la Chefi fără limite se bucură de fiecare moment petrecut lângă parteneră și cei doi copii.