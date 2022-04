Cum a reacționat Laura Eremia după finala Chefi fără limite. Ce mesaj neașteptat a transmis concurenta

Aventura Chefi fără limite a ajuns la final și marele trofeu a fost câștigat de Daniel Jumuga (Nobo).

În finală s-au întrecut Laura Eremia, Daniel Jumuga (Nobo) și Istvan Kozocsa, fiecare dintre ei având de pregătit un meniu complet care a inclus un starter, un main course și un desert. Farfuriile au fost jurizate de o serie de invitați speciali și învingător a fost desemnat Daniel Jumuga (Nobo). La scurt timp după emisiune, Laura Eremia (clasată pe locul al doilea) a făcut o dezvăluire neașteptată pe Instagram.

Ce mesaj neașteptat a publicat Laura Eremia pe Instagram, după finala emisiunii Chefi fără limite, de la Antena 1

Fiecare dintre cei trei finaliști a avut alături și ajutoare de nădejde, pentru a putea pregăti un meniu complet, cu trei feluri. Farfuriile au arătat de-a dreptul spectaculos și au impresionat nu numai prin gust și texturi, ci și prin complexitate.

Jurații au degustat apoi preparatele și au ales ce mâncăruri au fost mai bune, iar la final a fost anunțat verdictul. Astfel, seara a culminat cu momentul spectaculos în care Irina Fodor a anunțat faptul că Daniel Jumuga (Nobo) este marele câștigător.

Pe locul al doilea s-a clasat Laura Eremia, care a fost astfel extrem de aproape de victorie. La scurt timp după emisiunea Chefi fără limite, aceasta și-a surprins fanii cu mesajele pe care le-a publicat pe Instagram.

„Maaaai! Asa bucurie in finala ca prietenul nostru @nobo_thechef a castigat marele premiu!

Meriti din plin, dragul nostru, ai fost cel mai tare! Bravoooooo! Te iubim (si plangem chiar si acum de fericire, si eu si @istvan_kozocsa !)”, a fost surprinzătorul mesaj publicat de Laura Eremia pe Instagram.

Finala Chefi fără limite a fost una marcată de colegialitate și prietenie, chiar dacă toți cei trei concurenți și-au dorit să câștige. Laura Eremia a publicat un mesaj de laudă nu doar la adresa lui Nobo, marele câștigător, ci și pentru alți colegi din emisiune.

„Runda 2 de felicitari merge la @thefrancisc_ , pentru ca ai devenit unul dintre cei mai buni prieteni, m-ai sustinut si ai dat totul pentru echipa in concurs si pentru mine in finala. Am simtit mereu ca “we had our backs”, ne-am fost sprijin emotional cand lucrurile deveneau grele si ma bucur ca am avut onoarea sa am un prieten asa bun langa mine in finala. Am ales cu sufletul si nu regret nicio secunda ca ai fost in echipa mea. @dani_tudor , iti multumesc si te apreciez pentru implicarea din finala si pentru ca am reusit sa facem echipa! Locul obtinut in seara aceasta vi se datoreaza si voua si pentru asta va multumesc!”, a mai scris Laura Eremia pe contul său de Instagram, la scurt timp după finala Chefi fără limite.