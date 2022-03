Cum arată Tanya Povenskaia în costum de baie. Concurenta de la Chefi fără limite face senzație pe Instagram

Una dintre cele mai surprinzătoare concurente din emisiunea Chefi fără limite este Tanya Povenskaia din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu.

Plină de energie, mereu atentă la modul în care arată și zâmbitoare, aceasta are mai bine de optsprezece mii de urmăritori pe pagina sa de Instagram și fiecare poză pe care o publică adună instant numeroase aprecieri și comentarii. Într-una dintre fotografii, concurenta de la Chefi fără limite apare pe plajă, purtând costum de baie.

Cum arată Tanya Povenskaia de la emisiunea Chefi fără limite în costum de baie

Tanya Povenskaia este extrem de activă pe pagina sa de Instagram și blondina de la emisiunea Chefi fără limite de la Antena 1 nu ratează ocazia să își bucure numeroșii urmăritori de pe Instagram cu tot felul de poze și dezvăluiri.

Citește și: Chefi fără limite, 16 martie 2022. Vlad Tănasie (Sushi) a cerut să fie eliminat! Ce s-a întâmplat apoi cu Daniela Tănase

Concurenta din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu are o siluetă de invidiat și acest lucru se vede mai ales în poza în care apare la plajă, purtând costum de baie. Nu se știe exact ce vârstă are blondina, dar cu siguranță se poate spune faptul că are forme sexy.

Tanya Povenskaia s-a născut la Bălți, în Republica Moldova și a ales să se stabilească la București. Este unul dinte cei mai cunoscuți și apreciați traineri în domeniul unghiilor și deține inclusiv o școală în domeniu, ce îi poartă numele.

Citește și: Chefi fără limite, 8 martie 2022. Tanya Povenskaya a făcut show într-un șorț sexy, Istavan Kozocsa a fost impresionat

Aceasta are o fiică de care este extrem de mândră și care îi moștenește frumusețea și cele două par să aibă o relație extrem de apreciată, lucru ce demonstrează că blondina de la Chefi fără limite se împarte cu brio între viața de familie și carieră.

Pe Tanya Povenskaia puteți s-o vedeți în emisiunea Chefi fără limite de la Antena 1, ce este difuzată luni, marți și miercuri de la ora 20:30.

Care este regulamentul pentru Chefi fără limite, un show original de cooking, travel și aventură produs de Antena 1

Chefi fără limite va aduce în fața telespectatorilor un show de cooking cu ingrediente de top: 3 chefi celebri – chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, locuri spectaculoase, rețete tradiționale, misiuni atent puse la punct, competiție și suspans.

Chios, Lesbos, Limnos, Seres, Meteora, Corfu, Mani, Creta, Naxos, Atena sunt cele 10 insule grecești pe unde se vor plimba echipele, în goana după victorie.

Chefii trebuie să își împartă echipa în alte trei echipe de câte 2 oameni, pentru a participa la 3 misiuni simultane. Fiecare dintre aceste misiuni este legată de bucătărie și de ingredientele specifice acestei zone, iar odată castigate, ele aduc avantaje importante în lupta pentru imunitate. La una dintre aceste misiuni va participa și câte un chef, în încercarea de a-și duce echipa spre victorie. Emisiunea Chefi fără limite este disponibila integral pe Antena Play.

Citește și: Cum poți comanda preparatele prezentate la Chefi fără limite de la Antena 1, primul show TV care îmbină gătitul cu călătoriile

Prima ediție a fiecărei etape pune în joc imunitatea individuală. Chef-ul echipei care câștigă proba de gătit are dreptul să numească un concurent care scapă de o posibilă eliminare în etapa respectivă. Tema de gătit este stabilită de fiecare dată în această primă probă a etapei de chef-ul local, un invitat special al fiecărei zone în care vor ajunge.

O farfurie specifică locului, cu ingrediente caracteristice zonei respective, gătită de chef-ul local va trebui reprodusă sau reinterpretată de fiecare echipă în proba pentru imunitatea individuală. Pe tot parcursul sezonului, acest dish va putea fi gustat în premieră și de către telespectatori, pentru că va fi disponibil într-o secțiune special creată pe Tazz. Tot acolo, chef Sorin Bontea vine cu o propunere săptămânală de preparate care conțin ingrediente locale.

Metoda de jurizare este și ea surprinzătoare și cu siguranță va aduce multe emoții nu doar concurenților, ci și celor aflați în fața micilor ecrane. Cum se vor descurca chefii, cât sunt de motivați concurenții și cine pornește cu dreptul în noua aventura culinară, telespectatorii vor afla în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1.