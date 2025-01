Monica Odagiu a vorbit deschis despre drama care i-a schimbat viața în luna aprilie 2023, când a fost implicată într-un accident rutier în urma căruia un bărbat de 33 de ani și-a pierdut viața.

Anchetatorii au stabilit că actrița nu a fost vinovată, dar tragedia a afectat-o profund. A avut nevoie de terapie pentru a își reveni, însă nu se consideră pe deplin vindecată. Cu lacrimi în ochi, Monica Odagiu a vorbit deschis despre momentul dificil.

Monica Odagiu, confesiuni despre accidentul în care a fost implicată. Ce i-a spus familia bărbatului decedat

„Sinceră să fiu, nu îmi vine să cred că lucrurile sunt cum sunt acum și că s-au așezat cumva înapoi, pentru că în momentul în care s-a întâmplat asta, am simțit cum se prăbușește totul în jurul meu și a fost un moment foarte dificil. Real, nu am crezut că o să îmi revin din asta din niciun punct de vedere. Eu sunt un om foarte puternic și duc foarte multe lucruri, dar nu e simplu să trăiește cu așa ceva”, a declarat Monica Odagiu, în podcastul moderat de Jorge.

Tragedia a lăsat o amprentă profundă asupra vieții ei, dar speră să se vindece de această traumă, care îi provoacă și acum coșmaruri.

„Nu am putut să plâng o lungă perioadă (…) La mine nu era un coșmar, era realitate și nu aveai cum să te trezești din așa ceva. Nu doresc asta nimănui, nici celui mai mare dușman al meu, deși nu cred că am foarte mulți (…) Culmea e că am reușit să mă urc din nou la volan. Sunt mai atentă, atentă la mașini, nu mai sunt atât de focusată cu mașinile, cât cu oamenii de pe trotuare, treceri de pe pietoni”, a mai spus actrița.

Pe lângă ajutorul specializat, Monica Odagiu spune că familia celui care s-a stins în accident i-a mărturisit că nu o consideră vinovată pentru tragedie.

„Au spus că nu mă consideră vinovată pentru această situație, pentru că asta fost problema pe care am discutat-o în terapie, nu puteam să scap de vină. Eu, care nu sunt un om religios, mă gândeam ce-o să se întâmple după ce mor și așa mai departe și toate lucrurile astea și cum o să- mi afecteze viața din punct de vedere al energiei, că s-a întâmplat asta. Și de ce mie, de ce am fost eu acolo. Iar faptul că ei au spus asta, m-a ajutat foarte tare, le mulțumesc și îmi pare rău.”, a mai adăugat Monica Odagiu.

