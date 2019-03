Vestea bombă a zilei! Chef Scărlătescu va deveni tătic! Când va fi nunta și când se va naște bebelușul

Chef Scărlătescu va deveni tătic! Celebrul Chef s-a hotărât să lase distracţia şi fetele şi să devină un familist convins! Dezvăluiri în exclusivitate despre viața de familie și despre primul său copil

Deși este foarte discret în ceea ce privește viața lui personală, Chef Scărlătescu a vorbit în premieră la Antena Stars despre femeia visurilor lui și despre viața de familie.

Chef Scărlătescu este foarte sigur că anul acesta va deveni tătic, tocmai pentru că își dorește foarte mult acest lucru și simte că se va întâmpla în mod cert.

Una dintre cele mai îndrăgite vedete de la Antena 1 a declarat că a avut relații de tot felul, lungi, scurte, dar mai presus de toate a avut relații cu femei inteligente care au transmis întotdeauna o stare bună, energie și un mesaj: „Am avut câteva femei senzaţionale în viaţa mea. Toate au fost deosebite. Mi-au plăcut femeile inteligente, independente. Nu am urmărit frumuseţea fizică, să arate perfect, ci să mă atragă mereu cu inteligenţa. La toate ţin şi acum, am rămas cu amintiri frumoase şi le respect. După părerea mea, cea mai sigură formă de agăţat este să îi spui unei femei direct, faţă în faţă. Cel mai bine este să comunici cu ele de la început fără ocolişuri. Nu sunt genul de om să mă afişez cu persoana la braţ, dacă ele îşi doresc publicitate, să fie sănătoase”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru Antena Stars.



Chef Scărlătescu a mai declarat că ,,N-am avut relații cu femei tâmpite, am avut relații cu femei foarte mișto. Nu sunt genul de om să mă afișez, viața mea privată e viața mea privatată, de ce aș face-o acum. Sunt o persoană publică, îmi văd de meseria mea, dar am un zid și viața mea din spatele acelui zid vreau să rămână acolo. Cu cât este mai inteligentă, cu cât este mai inventivă, cu atât este mai fabuloasă. Caut. Anul acesta este anul meu, îmi doresc foarte mult un copil. Şi sigur o să fac şi asta, anul acesta sigur o să se întâmple”, a povestit chef Cătălin Scărlătescu, în exclusivitate, la Star Matinal.

🔥 Edițiile integrale Chefi la cutite sezonul 6 se văd exclusiv pe AntenaPlay // smartTV smartphone, tabletă sau computer >>> Intră acum și vezi !

Totul despre Chefi la Cuțite găsesti și pe Facebook >> / Instagram >> / Youtube >>