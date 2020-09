A crescut în sărăcie, dar și-a depășit condiția și vrea să demonstreze că poate reuși orice își propune. Concurentul pe care îl susține inclusiv Alex Velea

citește și: Chef Patrizia Pagilieri a ales cine câștigă prima amuletă și primul avantaj al noului sezon. Cine a convins-o

„Am copilărit, am supraviețuit până la șase ani într-un orfelinat, zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine. Le-am făcut pe toate, am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou.

Zanni, concurent la emisiunea „Chefi la cuțite”

Nu știu ce mi-a dat prin cap, am văzut un Story la Alex Velea și i-am dat mesaj, iar el mi-a răspuns într-un timp extrem de scurt. În scurt timp eram la studio și i-am demonstrat că eu într-un timp foarte scurt asimilez foarte multe informații. Felul în care am crescut m-a făcut un luptător”, a mărturisit tânărul Zannidache Hubert Edmond, în sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, de la Antena 1.