În a zecea ediție din sezonul 8 „Chefi la cuțite”, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea trebuie să lupte pentru o nouă amuletă!

În prezent, Cătălin Scărlătescu are cinci amulete, Sorin Bontea are trei, iar Florin Dumitrescu doar una. Cuțitele se ascut din nou, căci Gina Pistol a pregătit o nouă probă, ce are drept miză un bonus extrem de important.

Cei trei chefi s-au reîntâlnit în bucătărie pentru a se întrece, în lupta pentru o nouă amuletă. Frumoasa Gina Pistol i-a ținut puțin în tensiune, apoi a anunțat ce surpriză a pregătit!

„Poți gusta pe toată durata probei”, este miza din a zecea ediție din sezonul 8 „Chefi la cuțite”.

„Este o amuletă de luat”, a fost de părere Cătălin Scărlătescu, mai hotărât ca niciodată. De data aceasta, cei trei jurați trebuie să pregătească un preparat românesc, dar de fine dining!

