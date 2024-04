Alina Fîntîneanu a fost una dintre concurentele care i-a surprins din plin pe jurați, la Chefi la cuțite sezonul 13.

În ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Alina Fîntîneanu i-a lăsat mască pe jurați atunci când a dezvăluit că a renunțat la 12 ani de stomatologie pentru a-și urma o pasiune.

Pentru asta, a dat 23.000 de euro la școala de patiser. Desertul pregătit de jurați i-a adus șansa de-a merge mai departe în bootcamp, la Chefi la cuțite sezonul 13. A pariat pe pasiunea ei și asta i-a adus o bucurie uriașă!

Alina Fîntîneanu a renunțat la stomatologie și a plătit 23.000 de euro pe un curs de patiser! A pariat pe pasiune și a câștigat șansa de-a merge în bootcamp

În ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Alina Fîntîneanu a dezvăluit că a a avut curajul să renunța la o carieră în stomatologie pentru a-și urma o altă mare pasiune: patiseria.

A avut curajul să parieze pe o nouă meserie în care a ivnestit 23.000 de euro într-un curs de patiser, dar și mult timp și energie.

Citește și: Gherghina Gaspar, bunica Mariei Paraschiv, a pariat pe o rețetă de tocăniță, la Chefi la cuțite! Ce ingredient „secret” a folosit

„M-am ocupat cu stomatologie timp de 12 ani, apoi am fost la o emisiune de cofetărie din Canada și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am zis că viața mi-a dat o șansă ca să-mi îndrum a doua pasiune în viață, care este patiseria. M-am mutat în Paris ca să fac școala la Cordon Bleu. A costat 23.000 de euro. Am renunțat la stomatologie pentru asta. Ce a schimbat totul pentru mine a fost pasiunea pentru patiserie și emisiunea la care am participat în Canada. În ultimul an am avut multe schimbări în viața mea”, a dezvăluit Alina Fîntîneanu.

Curajul ei a fost răsplătit pe măsură și chefii i-au dat cuțitele și șansa de-a merge mai departe în bootcamp, la Chefi la cuțite sezonul 13.

Citește și: Mario Mădălin Dumitru a pariat pe experiența sa de bucătar și asta i-a adus cuțitul de aur! Ce a făcut în trecut

Casa Pariurilor încurajează concurenții să își învingă emoțiile și să aibă curajul de-a paria pe cele mai îndrăznețe preparate, căci acest lucru poate aduce o victorie! În sezonul 13 al emisiunii Chefi la cuțite, cei care au mizat pe gust și pe o prezentare surprinzătoare au primit șansa de-a merge mai departe în bootcamp.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 13 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au decis să scrie următorul capitol din bucătăria show-ului prezentat de Irina Fodor.

Astfel, la Chefi la cuțite, în noul sezon, cei patru jurați aduc în ringul culinar impresionanta lor experiență, fiind pregătiți să descopere noi talente în domeniul gastronomic, dar și să se întreacă în arena amuletelor, care aduce noutăți, începând cu acest sezon.

Fiecare Chef va primi un număr de puncte pentru preparatul său la întrecerile amuletelor, punctajul final fiind criteriul în funcție de care se va decide cine sunt Chefii care trec în etapa următoare, căci doar trei dintre cei patru jurați vor avea o echipă în etapa confruntărilor. Nu în ultimul rând, juratul care nu își va alcătui o echipă va decide în ce tabără va intra câștigătorul cuțitului său de aur.

Chefi la cuțite sezonul 13 aduce rețete savuroase, confruntări savuroase, momente delicioase și povești de viață surprinzătoare.

Edițiile integrale din sezonul 13 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.