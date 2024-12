Amme de la Chefi la cuțite, apariție senzuală în videoclipul noii sale piese. Mișcările incendiare care au încins imaginația

Amme a renunțat la inhibiți în videoclipul noii sale piese. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite, sezonul 14 a înlocuit șorțul cu o ținută senzuală și a dansat provocator.

Ana Maria Elena sau Amme, așa cum o cunosc toți, a devenit cunoscută datorită pieselor sale, dar datorită participării la Chefi la cuțite, fanii ei au avut ocazia să descopere o altă latură a sa. Pasionată de bucătărie, ea s-a numărat printre conurenți care au adus buna dispoziție în sezonul 14 al show-ului culinar. Telespectatorii au îndrăgit-o imediat datorită felului său pozitiv de a fi și indiferent din ce echipă a făcut parte, aceasta a fost extrem de apreciată.

Amme a lansat recent și o nouă piesă, iar în videoclip, urmăritorii săi au avut ocazia să o vadă și într-o ipostază mult mai senzuală.

Cum a apărut Amme de la Chefi la cuțite în videoclipul noii sale piese. A renunțat la inhibiții și s-a dezlănțuit cu mișcări provocatoare

Recent, Amme a lansat piesa „Semnat, fosta ta”, cu un mesaj puternic. În videoclip, ea a renunțat la șorț și a optat pentru un look incendiar.

Tânăra artistă a renunțat la inhibiții și a dansat „în ploaie” doar într-un tricou alb și cizme înalte, o ținută care i-a lăsat la vedere silueta de invidiat. Din imagini, nu lipsesc nici mișcările provocatoare care au pus pe jar imaginația tuturor.

Înainte de Sărbărori, fosta concurentă Chefi la cuțite, sezonul 14 a fost invitată și în platoul Neatza și Răzvan și Dani. Amme a cântat noua piesă, apoi a vorbir despre planurile pentru noul an.

„Îmi doresc să am sănătate, să am cât mai multe proiecte, să merg la cât mai multe zile ale orașelor, în comune și sate. Eu sunt foarte naturală, sincer. Cât e, e. Eu vreau în sate, cu oamenii simpli, să ne îmbrățișăm

În plus, artista i-a promis lui Radu Bucălae că în noul an va lansa și o piesă de voie bună și le-a urat tuturor Sărbători fericite.

Cum a ajuns Amme să participe la Chefi la cuțite. De la cine a moștenit pasiunea pentru gătit

Amme a dezvăluit la Xtra Night Show că experiența Chefi la cuțite este o adevărată provocare pentru ea, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic.

Amme a dezvăluit și de la cine a moștenit pasiunea pentru gătit: „De la tata. Bunica mea este moldoveancă și gătește foarte bine și mama e cu supele. De la toți trei, dar tatăl meu este cel mai pasionat om pe care eu îl cunosc atunci când vine vorba de bucătărie, numai că el face mâncare grasă, gustoasă și eu așa mănânc”

Întrebată de Andrei Ștefănescu cu ce s-a ocupat înainte să devină artistă, Amme a mărturisit că în tinerețe a împărțit inclusiv pliante.

„Am împărțit pliante la toate gurile de metrou. Am lucrat ca ospătar, am fost și picolo și după am avut școli de dans pentru copii, unde am avut 250 de copii. Acolo a fost ceva al meu. Eram la mine în Slatina și nu puteam face muzică din Slatina”, a mai adăugat ea, când a fost întrebată de ce nu a continuat cu școala de dans pentru copii.

