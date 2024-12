Cum arată copiii Andreei Ignat, cuțitul de aur din echipa verde. Fiica ei, mesaj copleșitor, în semifinala Chefi la cuțite

Andreea Ignat, cuțitul de aur din echipa verde, este o mămică împlinită. Concurenta de la Chefi la cuțite, sezonul 14 are doi copii superbi, iar micuța chiar i-a transmis un mesaj compleșitor în semifinala concursului culinar.

Andreea Ignat trăiește una dintre cele mai frumoase perioade. Pe lângă faptul că a primit cuțitul de aur de la chef Richard Abou Zaki, aceasta se numără printre finaliștii Chefi la cuțite, sezonul 14. În plus are o familie superbă care o susține să își îndeplinească visul. În plus, Andreea Ignat este și o mămică împlinită.

Imagini adorabile cu copiii Andreei Ignat, cuțitul de aur din echipa verde de la Chefi la cuțite

Andreea Ignat, cuțitul de aur din echipa verde, este mămica a doi copii adorabili. Aris, mezinul familiei, a împlinit recent un an, iar fiica ei, Olivia are 4 ani. Concurenta de la Chefi la cuțite, sezonul 14 postează adesea imagini și videoclipuri cu copiii săi și se mândrește cu comorile ei.

În urmă cu doar câteva zile, aceasta a sărbătorit prima aniversare a fiului ei și a marcat-o așa cum știe mai bine. Andreea a pregătit un tort special și a publicat un videoclip adorabil.

„Primul tort al lui Aris 🥹🤍 a fost super încântat, Olivia nu prea neavând un gram de zahăr 😂

A fost o zi specială 🫶🏻 La mulți ani, pui mic”, a scris ea în descrierea videoclipului publicat pe rețelele sociale.

La rândul său, micuța a moștenit frumusețea mamei sale, dar și înțelepciunea. Olivia i-a transmis un mesaj copleșitor mamei sale, în semifinala Chefi la cuțite, sezonul 14 care a adus lacrimi în ochii tuturor celor din platou.

„Vreau să te iubesc foarte mult când te întorci că mi-a fost dor de tine atât de tare. Și îmi place foarte mult de tine că îmi place. Te iubesc din inimă și sper să arunci cu inimă în bucătărie”, i-a spus fiica ei.

„Îmi e dor de ei, tare. Când vor crește și o să realizeze că uite, mama lor ce a făcut, sper că vor fi foarte mândri și să îmi urmeze și ei pașii. Adică să fie ambițioși și să își dorească mai mult”, a declarat Andreea Ignat, cuțitul de aur.

Cine este Andreea Ignat, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki

Pasionată de patiserie și cofetărie, Andreea Ignat are 35 de ani și locuiește în Reghin. Pentru seara aceasta, concurneta i-a impresionat pe chefi cu un tropical dessert.

„Mama soțului meu făcea niște prăjituri fabuloase, de-aici pasiunea mea pentru dulciuri”, a povestit Andreea, care a deschis în Reghin un bistro care s-a bucurat de un mare succes.

„Era coadă afară... Pe timpul pandemiei, am început să facem eclere, care au fost foarte apreciate. O prietenă de-ale noastre, care se mutase la Cluj, a început să posteze pe rețelele sociale despre eclerele noastre. Ne-a ajutat, pentru că așa am început să avem comenzi de la Cluj și a trebuit să găsim o cale să ajungem acolo cu produsele, întrucât cerere exista. Am reușit să deschidem și acolo o locație și a fost un succes incredibil: lumea stătea la coadă în fața vitrinei goale. A fost o nebunie: în pandemie livram eclere cu mașini închiriate și afară era coadă”, a povestit Andreea în fața celor patru chefi, care i-au analizat la milimetru desertul.

După ce i-au ascultat povestea desprinsă parcă din filme, Chef Richard Abou Zaki s-a ridicat și i-a oferit Andreei cuțitul lui de aur.

„Ești cuțitul meu de aur din acest sezon! E ceva super important pentru mine! Când am degustat desertul m-a dus cu gândul la desertul meu cel mai faimos și am avut așa o vibrație. Ai un suflet super frumos, super călduros, iar emoția ta mă onorează și emoția asta o să ne ajute pe amândoi în concursul acesta!”, i-a spus Chef Richard.