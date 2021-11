Antena 1 sărbătorește de ziua ei cu 3 ediții speciale de Chefi la cuțite

Fiecare dintre aceștia își va forma echipa prin tragere la sorți și se va lupta în preparate românești pentru câștigarea marelui premiu. Miza este una uriașă pentru că va exista și o competiție a orgoliilor: cei doi chefi care pierd trebuie să își tatueze (cu tatuaj semipermanent) chipul chef-ului câștigător.

Degustătorii sunt și ei aleși pe sprânceană: echipa de la Prețul cel bun, în frunte cu Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, Nea Mărin și familia și concurenți Asia Express din sezoanele precedente.

Elwira Petre, Zarug și Lorelei, Connect-r și Shift, Patrizia și Francy, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Alexandra Ungureanu și Anca, Emy și Cuza sunt concurenții care vin să demonstreze că gătitul nu este o misiune de care sunt străini.

Edițiile speciale Chefi la cuțite marchează și revenirea Ginei Pistol în rolul de prezentatoare, la câteva luni după ce a devenit mamă. “Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetită care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână. M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a declarat Gina.