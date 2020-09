Au crezut că mâncarea din farfurie le-a fost pregătită de un „nea Marinuș”. Cum arată în realitate concurentul

Concurentul a dezvăluit faptul că a fost înscris la emisiunea „Chefi la cuțite” de la Antena 1 chiar de către soția lui, fără ca acesta să știe.

„Nevasta mea m-a înscris. Mi-a căzut fața când am văzut mesajul de la ea, că sunt înscris. M-a luat cu dureri de cap, cu frisoane, cu tot. Nu am avut eu curaj să mă înscriu, nu mă văd la televizor. Nu am absolvit nicio școală de bucătar, e doar pasiunea, dorința, experiența mea în bucătărie”