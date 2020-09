Biu Marquetti, dezvăluire neașteptată la „Chefi la cuțite”! „Am făcut armata, am tras cu armele, viața e grea în Cuba”

Biu Marquetti, la emisiunea „Chefi la cuțtie”

Apoi, Biu Marquetti a ajuns în fața lui Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu. Concurenta din sezonul 8 a purtat un dialog savuros cu cei trei jurați și aceștia au aflat numeroase detalii incredibile despre ea, dar și despre familia și viața din Cuba!

„Viața e grea acolo, dar mă bucur că m-am născut în Cuba. Am o familie mare, am zece mătuși, o fată de 19 ani, care apoi a ales să stea cu mine (...). Am făcut armata, am învățat să trag cu armele”, a mărturisit concurenta, plină de emoție în glas.

