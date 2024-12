Cine a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 14. Andreea Ignat pleacă acasă cu premiul de 30.000 de Euro și stagiul la Retroscena

S-a aflat cine a câștigat finala Chefi la cuțite sezonul 14, ediția 24 din data de 30 decembrie 2024. Este vorba despre Andreea Ignat, care a plecat acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro și un stagiu la Retroscena, restaurantul cu stea Michelin a lui Chef Richard Abou Zaki.

Ediția 24 din 30 decembrie 2024 a dezvăluit cine a câștigat finala Chefi la cuțite sezonul 14. A fost o confruntare pe cinste, cu emoții ce au atins cote uriașe și un denodământ ce a adus un val uriaș de bucurie mai ales pentru Chef Richard Abou Zaki.

Andreea Ignat, Michele Răduță și Daniel Dumitrache s-au întrecut la starter, main course și desert și cei mai buni chefi din România au degustat preparatele lor și au acordat notele care au decis cine a câștigat Chefi la cuțite.

Astfel, Andreea Ignat a câștigat trofeul de 30.000 de euro și un stagiu de practică la Retroscena, restaurantul de stea Michelin a juratului de la Chefi la cuțite.

Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner sunt reprezentați de un concurent, Daniel Dumitrache intrând în finală cu cel mai mare punctaj obținut în Semifinală, în vreme ce Chef Richard are doi repzentanți în lupta de diseară, pe Michele Răduță și pe Andreea Ignat, cuțitul său de aur. Ștefan Popescu, în schimb, a fost urmărit de ghinion și nu a reușit să aibă un finalist.

Extrem de încrezători, cei trei finaliști au pășit în bucătărie având speranțe mari, căci fiecare a sperat că va deveni el concurentul care a câștigat finala Chefi la cuțite sezonul 14, în ediția din 30 decembrie 2024.

Am două variante: ori câștig ori câștig!”, a punctat extrem de încrezător Daniel.

„Spre surprinderea mea, nu-mi este teamă de nimeni. Am asul din mânecă!”, a declarat Andreea, specialistă pe deserturi.

„Sunt foarte pregătit pentru lupta de azi. Și de abia aștept să-mi organizez echipa, pentru că azi îmi doresc din tot sufletul să câștig”, a anunțat Michele.

„A venit Moșul și ne-a adus om în finală”, a zis Chef Alexandru Sautner mândru.

„Și mie mi-a adus doi! Să am doi din aceeși echipă e o senzație frumoasă, că suntem doi. Dar în același timp nu știu cum să îmi împart sufletul. Mă bucur că a ajuns Andreea, că înseamnă că am avut viziune, dar și Michele e băiat bun. Un stagiu la Retroscena e o experiență super formative, eu așa mi-am început cariera, am făcut un stagiu la trei stele Michelin. Chiar e o oportunitate, te primește într-o realitate complet diferită de cea a unui restaurant normal și chiar vezi o altă lume. Nu e acces liber pentru oricine, să ajungi la Retroscena.

Acolo descoperi niște lucruri super noi și noi facem asta la vedere, pentru că bucătăria noastră e în sală, clienții ne văd, e un challenge, trebuie să muncești într-o bucătărie deschisă, cu toți ochii pe tine. Retroscena e ca o bijuterie pentru mine. Am vrut să fac acest cadou cu stagiul la Retroscena pentru că știu cât de important este în viață, e ceva care chiar poate să îți schimbe viața și ideea ta de-a vedea bucătăria”, a spus Chef Richard Abou Zaki.

Andreea Ignat, Michele Răduță și Daniel Dumitrache s-au luptat în finala Chefi la cuțite, în ediția din 30 decembrie 2024

După ce toți concurenții din sezonul 14 și-au făcut apariția, fiecare dintre cei trei finaliști a avut ocazia să își aleagă patru concurenți pentru a forma o echipă. Așa cum era de așteptat, deciziile au fost bazate pe strategii și nu au lipsit nici momentele în care s-au aruncat „săgeți” și replici dure.

Cronometrul a pornit și fiecare echipă s-a apucat imediat de gătit, căci în finală a fost nevoie să pregătească un starter (aperitiv), un main course (fel principal) și un desert.

După ce rețetele de starter au fost alese, discutate și explicate, concurenții s-au năpustit către cămară, pentru a-și lua ingredientele necesare. Timpul trece extrem de rapid în finală, așa că bucătarii s-au apucat imediat de gătit. Emoțiile nu au lipsit, însă fiecare concurent și-a propus să dea totul pentru echipa sa.

Când starterul a fost gata, farfuriile au fost puse pe bandă și au fost trimise la degustare. Florin Ivan, Vlad Pădurescu, Radu Darie, Samuel Le Torriellec, Marian Cernat, Roxana Blenche, Henrik Sebok, Cătălin Petrescu, Radu Ionescu, Laura Eremia și Nicolai Tand, iată juriul pentru finala Chefi la cuțite sezonul 14, din 30 decembrie 2024.

Starterul a surprins din plin nu doar jurații, ci și pe Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner.

A urmat apoi pregătirea felului principal, lucru ce nu a fost lipsit de emoții, situații neprevăzute și tensiuni uriașe în bucătărie. Când a fost gata totul, farfuriile au fost trimise la degustare și juriul format din cei mai buni bucătari din România au analizat atent tehnica, gustul și aspectul și au acordat note.

Nici pregătirea desertului nu a fost o sarcină ușoară, mai ales că lucrurile nu au mers „ca unse”, fiindcă emoțiile și-au spus cuvântul.

La final, jurații au degustat și au acordat notele care au decis cine a câștigat finala Chefi la cuțite sezonul 14, în ediția 24 din 30 decembrie 2024.

Andreea Ignat a câștigat finala Chefi la cuțite sezonul 14. Ce „premieră” a reușit concurenta, în istoria emisiunii

Apoi, cei trei finaliști s-au întâlnit cu Irina Fodor, cu ceilalți concurenți și cu jurații și au așteptat cu sufletul la gură să afle cine a câștigat Chefi la cuțite sezonul 14, adică marea finală difuzată pe 30 decembrie 2024.

„E prima oară când se întâmplă în istoria Chefi la cuțite”, a spus Irina Fodor, anunțând faptul că este pentru prima oară când un concurent iese în evidență la toate cele trei probe de gătit.

Emoțiile au fost uriașe atunci când banda a început să meargă și a adus farfuria cu verdictul! Fiindcă a obținut cel mai mare punctaj, Andreea Ignat a câștigat Chefi la cuțite sezonul 14, ediția 24 din 30 decembrie 2024. Aceasta a plecat acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro, dar și cu un stagiu de practică de o lună la restaurantul Retroscena, cu o stea Michelin, a lui Chef Richard Abou Zaki.

În genunchi de emoție, câștigătoarea a spus: „Am văzut oameni, căldură, am simțit o mână că mă scoate din mulțime! Era Chef Richard, mândru!”.

„Sunt fericit la cote maxime! E ceva de nedescris! Sunt fericit de ea, merită!”, a spus juratul Chefi la cuțite, mândru de cuțitul său de aur.

În sezonul 14 Chefi la cuțite, Andreea Ignat, câștigătoarea marelui premiu în valoare de 30.000 de euro a primit, de asemenea, și un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, cu o stea Michelin, oferit de Chef Richard Abou Zaki.