Bootcamp-ul sezonului 9 ”Chefi la cuțite” dă startul competiției

Duminică seară, de la 20:00, pe Antena 1, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu dau startul bootcamp-ului sezonului 9 Chefi la cuțite, etapă eliminatorie crucială: ”Este cea mai stresantă și presantă perioadă din tot acest concurs. Ai șansa să îți sapi groapa singur sau să îți nivelezi drumul spre câștig. Este un moment extrem de important”, mărturisesc chefii.

De departe, sezonul 9 a adus în platoul Chefi la cuțite cel mai lung șir de pretendenți de până acum. Lunga perioadă a jurizărilor pe nevăzute a strâns nici mai mult, nici mai puțin de 170 de concurenți ce au primit un vot de încredere din partea chefilor.

Cu toate acestea, actuala situație guvernată de măsuri de siguranță stricte impune o nouă abordare și un alt tip de selecție în ceea ce privește cernerea concurenților spre battle-uri. Pentru că bootcamp-ul sezonului 9 nu poate strânge toți bucătarii ce au primit câte un cuțit din partea chefilor la un loc din cauza restricțiilor, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu vor fi ajutați de panouri cu fotografiile concurenților și de materiale video pentru a reevalua prestațiile și rețetele din audiții. Misiunea juraților este foarte grea, pentru că numărul uriaș de pretendenți va fi redus la mai puțin de jumătate. Prin urmare, după selecția atentă a chefilor, doar 75 din cei 170 de concurenți ce au primit câte un cuțit în audițiile sezonului 9 vor intra în bucătăria Chefi la cuțite pentru a demonstra că pot face spectacol în farfurie.

”Trăim vremuri ciudate la care trebuie să ne adaptăm și din păcate și la Chefi la cuțite a trebuit să facem o schimbare de macaz”, a mărturisit chef Florin Dumitrescu. ”E copleșitor când vezi atâția oameni pe panouri și foarte greu pentru noi, pentru că avem șanse să pierdem un concurent foarte bun! Trebuie să fim foarte atenți și la materialele video!”, au adăugat chefii Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu.

”Au fost 350 de oameni care au ajuns în fața chefilor, 170 de oameni care au trecut de jurizările pe nevăzute și mii de oameni la preselecțiile din țară. Ați rămas doar 75 în bootcamp!”, le va spune Gina Pistol concurenților aleși, chiar înainte de prima probă. Diseară, cei 75 de concurenți vor intra pe rând în bucătăria Chefi la cuțite, în 5 serii a câte 15, însă toți vor avea de respectat aceeași temă culinară impusă. La finalul serii, doar 45 de concurenți vor merge mai departe către a doua probă de bootcamp. ”Selecția este foarte importantă, pentru că noi în momentul în care începem battle-urile avem dueluri. Dacă pierzi, pierzi pentru că nu ai echipă bună. Dacă concurenții tăi nu sunt buni individual, vor pleca acasă. Și dacă vor pleca acasă repede, înseamnă că nu ai făcut selecția cum trebuie. Trebuie să fim foarte atenți, nu ne e permis să greșim”, recunoaște chef Florin Dumitrescu.

Cum va arăta prima probă din bootcamp-ul sezonului 9, ce vor avea concurenții de gătit și care sunt cei ce vor face față primei probe de foc din această etapă eliminatorie, telespectatorii pot afla duminică, de la 20:00, pe Antena 1.