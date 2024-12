Chefi la cuțite, 17 decembrie 2024. Cine a câștigat al șaselea battle. Un concurent din echipa verde a fost eliminat

În ediția 18 din sezonul 14 Chefi la cuțite, de pe 17 decembrie 2024, s-a dat o adevărată bătălie a amuletelor. La finalul competiției, butonul de panică apăsat de unul dintre chefi a decis soarta unui concurent propus spre eliminare. Iată cine a câștigat al șaselea battle și cine a plecat acasă!

Ieri seară, la Chefi la cuțite, cel de-al cincilea battle a adus victoria echipei verzi, conduse de Chef Richard Abou Zaki, după degustarea făcută de un juriu alcătuit din food influenceri.

În seara aceasta, cel de-al șaselea battle a adus o schimbare neprevăzută și o supradoză de adrenalină odată cu cele patru amulete aruncate în luptă.

Nici bine nu a intrat în platou, iar Irina Fodor a anunțat o mini probă. Chefii și concurenții lor au trebuit să radă fructe și legume cu o răzătoare în miniatură, în schimbul unui avantaj. Echipa aurie a fost desemnată câștigătoare.

„Fiecare chef își va alege un concurent, care va face această probă. Veți avea fiecare câte un cântar și vom măsura cantitatea de legumă sau de fruct, în funcție de ce alegeți voi. Pe mine mă interesează cantitatea, nu ce ați pus acolo”, a anunțat frumoasa prezentatoare în ediția 18 Chefi la cuțite din 17 decembrie 2024.

Ulterior, Irina Fodor a dezvăluit tema celui de-al șaselea battle, dar și cine vor fi degustătorii.

„Vor juriza stomatologi. Avem de făcut un meniu din două preparate. Doar că fiecare dintre ele trebuie să fie monocrom. Orlando va face distribuția culorilor (pentru că echipa lui a câștigat mini proba)”, a spus Irina Fodor.

Astfel, Chef Orlando Zaharia i-a oferit roșu și gri lui Chef Richard, iar la Chef Ștefan Popescu au ajuns nuanțele de negru și alb. Echipa aurie a primit galben și verde.

Chefi la cuțite, 17 decembrie 2024. Chef Orlando Zaharia a folosit două amulete din arsenalul său. Chef Richard a contraatacat

Nici bine nu a început proba, iar Chef Orlando Zaharia a apăsat butonul de panică din bucătărie și a aruncat în joc o amuletă câștigată la preselecții.

„Poți schimba orice concurent din echipa ta cu oricare altul din celelalte două echipe, cu excepția cuțitelor de aur”, a spus Chef Orlando Zaharia în ediția 18 Chefi la cuțite din 17 decembrie 2024.

Astfel, din echipa aurie a plecat Amme, care a mers în tabăra roșie. Simona a venit în echipa aurie.

„Simona știe să facă și desert”, a dezvăluit Chef Alexandru Sautner strategia colegului său.

Dar lucrurile s-au complicat și mai tare în momentul în care sirena amuletei a răsunat din nou în aceeași seară: „Concurenții echipelor adverse vor fi legați doi câte doi, inclusiv chef-ul dacă există număr impar”, a anunțat Chef Orlando Zaharia.

În scurt timp, Chef Richard a contraatacat și a aruncat în joc o amuletă la fel de periculoasă.

„M-ai legat, acum îți arăt eu ce pregătesc pentru tine”, a spus acesta, care, în timp ce era legat de Ghiță, a mers și a apăsat butonul de panică din bucătărie: „Ai puterea să reduci la tăcere chefii echipelor adverse”, a anunțat Chef Richard Abou Zaki.

Chefi la cuțite, 17 decembrie 2024. Cine a câștigat cel de-al șaselea battle din sezonul 14

Echipele au așteptat cu nerăbdare să afle verdictul final al benzii din ediția 18 a sezonului 14 Chefi la cuțite, de pe 17 decembrie 2024, după ce au trecut printr-o adevărată probă de foc, în care chefii s-au întrecut în amulete.

Emoțiile au atins cote maxime după ce Chef Orlando Zaharia a schimbat un concurent din echipa sa cu unul din tabăra lui Chef Ștefan Popescu, dar și după ce Chef Richard a activat amuleta care i-a redus la tăcere pe adversarii săi. Mai mult, concurenții din echipele verde și roșu au fost legați doi câte doi, inclusiv Chef Richard de Ghiță Tamaș

Cu toate acestea, concurenții din echipa aurie au câștigat detașat proba, după ce au reușit să impresioneze medicii stomatologi cu meniul alcătuit din piure din spanac și carne, alături de ciocolată albă cu inserție de piersică trasă la tigaie și piure de piersică și mango.

„Nu a mai luat până acum nimeni nouă farfurii!”, a spus extrem de încântat Chef Alexandru Sautner.

Astfel, echipa verde a mers la duel cu echipa roșie, într-o bătălie care a avut o temă energizantă, cu fructe.

Chefi la cuțite, 17 decembrie 2024. Cine a părăsit competiția în ediția 18

Deznodământul ediției 18 din sezonul 14 Chefi la cuțite, de pe 17 decembrie 2024, a fost unul neașteptat. Presiunea s-a menținut crescută la proba individuală, după ce Irina Fodor a provocat panica printre concurenți cu anunțul făcut: „Până la semifinală, mai sunt doar patru probe individuale. În această seară, vor pleca acasă doi dintre voi!”.

Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au primit o „lovitură” grea de la Irina Fodor. Câte un concurent din echipa lor a fost eliminat din competiție.

Este vorba despre Șerban Ionuț Hulpaș din echipa verde și Ștefan Soare din echipa roșie, care au reușit să obțină doar câte patru puncte pentru farfuriile lor. Cei doi au părăsit platoul cu părere de rău: „Vă mulțumesc! Pentru mine Chefi la cuțite a fost o experiență unică!”, a mărturisit Șerban, iar Ștefan a adăugat: „E prima dată în viața mea când am făcut desert”

În schimb, Denisa a avut una dintre cele mai bune farfurii ale serii, obținând pe rețeta cu pepene galben 16 puncte. Alex, cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu, a avut o farfurie de 18 puncte. El a gătit rață cu textură de prune. Lui i-a urmat Andreea Ignat, cuțitul de aur al lui Chef Richard, care a primit tot 18 puncte pentru farfuria cu smochină.

Chefi la cuțite, 17 decembrie 2024. Răsturnare de situație în ediția 18! Chef Ștefan Popescu a aruncat în joc o amuletă salvatoare

Când nimeni nu se aștepta, Chef Ștefan Popescu a apăsat butonul de panică din bucătăria Chefi la cuțite și a aruncat în joc ultima sa amuletă, care l-a salvat de la eliminare pe Ștefan Soare.

„Astăzi a fost o zi foarte dificilă pentru echipa roșie. Ne-ați luat-o pe Simona, am pierdut-o și pe Amme, este bolnavă, și nu pot să rămân cu echipa în patru oameni. Am o amuletă: am puterea să salvez un concurent din echipa mea în cazul în care acesta este eliminat și acesta este norocul lui Ștefan. Nu pot să-l las să plece”, a spus Chef-ul, care l-a salvat pe concurentul său, în ediția 18 Chefi la cuțite din 17 decembrie 2024.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 14 Chefi la cuțite, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Sezonul 14 Chefi la cuțite aduce pe Antena 1 savoarea intensă a celei mai puternice competiții din ringul culinar. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se întorc la masa juraților pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, dar și în arena aprigelor bătălii pentru amulete, care în acest sezon vin cu o miză uriașă ce va da o nouă dinamică întregii competiții.

Farfurii suprinzătoare, pasionați de bucătărie dornici să revoluționeze arta gastronomică, invitați de marcă din aristocrația artei culinare internaționale, demonstrații de forță ale celor patru jurați pentru cele mai râvnite amulete, concurenți cu povești impresionante și multe emoții – toate fac parte din noul sezon al cooking show-ului, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY, duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

Lupta pentru amulete aduce o regulă nouă, înainte de formarea echipelor. Astfel, clasamentul format în urma punctelor obținute de Chefi la bătăliile pentru amulete va fi esențial, întrucât jurații care se vor poziționa pe locurile 3 și 4 vor împărți conducerea unei echipe – în vreme ce jurații de pe locurile 1 și 2 vor avea privilegiul de a conduce fiecare propria echipă.

Competiția se anunță cu atât mai intensă cu cât, începând din acest sezon, pe lângă premiul în bani, câștigătorul sau câștigătoarea marelui trofeu al cooking show-ului va primi un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, oferit de Chef Richard Abou Zaki. Astfel, celor 30.000 de euro li se adaugă valoroasa recompensă a experienței unice în bucătăria unui restaurant cu o stea Michelin.