Catinca Petre, fiica lui Mihai Petre, vine să găteasă la Chefi la cuțite, iar o concurentă participă pentru a-și salva relația

”Dintre Chefi cel mai mult îmi place de Chef Bontea! Cred că Chefii vor fi uimiți de ceea ce-am gătit, dacă-mi va ieși bine. Dacă aș primi un cuțit, m-aș semna pe el și l-aș ține în camera mea expus, ca mama să nu-l folosească”, a spus Catinca înainte să pășească în platoul jurizării, acolo unde Mihai Petre a urmat-o la scurt timp: ”Am venit lângă tine, pentru că am văzut că ești emoționată. Catinca este foarte harnică și eu sunt tare mândru de ea”, a declarat el. Întregul moment savuros urmează în ediția Chefi la cuțite din seara aceasta.

Catinca Petre, fiica lui Mihai Petre, vine să le gătească Chefilor

Un alt episod asezonat cu mult umor este cel al lui Sebastian Tusluc, concurentul care este convins că participă la competiția culinară cu un preparat senzațional ”Am venit la Chefi la cuțite din dragoste de show! Știți ce i-am spus soției când am plecat de-acasă? Eu o să ajung foarte departe. Nu numai la Chefi la cuțite. O să ajung și în Asia Express. Eu vând tot și mă fac monden!”, a declarat Sebastian Tusluc. Ce efect va avea prezența lui efervescentă asupra Chefilor și cum va decurge jurizarea preparatului său telespectatorii vor descoperi în seara aceasta, Antena 1.

Citește și: Cine este Florin Dragomir, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu de la Chefi la cuțite, sezonul 10. Ce a dezvăluit

La rândul său, Roberta Boccia, o concurentă venită din Italia, e hotărâtă să treacă de audiții, dar din cu totul alte motive: ”M-am înscris la Chefi la cuțite pentru că fostul meu iubit spune că nu știu să gătesc. Dacă gătesc bine, poate ne împăcăm. Chefi, vă rog, dați-mi cuțitul! Am nevoie de el ca să mă împac cu iubitul meu!”, a fost apelul lansat cu zâmbetul pe buze de Roberta, care aduce multă voie bună în platoul jurizării datorită optimismului său, chiar dacă viața sa nu a fost lipsită de încercări foarte grele.

Citește și: Chefi la cuțite, 14 septembrie 2022. Florin Dragomir, jurizarea cu peripeții după care a primit cuțitul de aur. Cum a reacționat

Și lupta pentru amuletă este în seara aceasta una în care mixul de tensiune și haz creează scene spumoase între cei trei jurați. ”Cred că asta e amuleta supremă! Mi-o doresc foarte tare”, spune Florin Dumitrescu, înainte de începutul unei întreceri în care ingredientele vor face nu doar spectacol în bucătărie. Pus în dificultate de Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlăteascu izbucnește: ”Ce-ai cu mine, Dumitrescule? Mi-a dat Dumitrescu de m-a băgat în pământ!”. De ce verdicte vor avea parte concurenții care creează unele dintre cele mai amuzante momente, dar și cum va decurge complicata luptă pentru amuletă, în care nervii vor fi întinși la maximum, telespectatorii vor afla în această seară la Antena 1, într-o nouă ediție Chefi la cuțite, de la ora 20:30.