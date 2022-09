Cine este Florin Dragomir, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu de la Chefi la cuțite, sezonul 10. Ce a dezvăluit

Florin Dragomir are 30 ani, este București și a făcut senzație în ediția a șaptea din sezonul 10 Chefi la cuțite. Cu o rețetă de sea bass cu fasole verde și sos mediteranean, concurentul a luat trei cuțite, dar apoi a venit marea surpriză: cuțitul de aur din partea lui Florin Dumitrescu! Mulți au fost curioși să afle cine este Florin Dragomir, al doilea cuțit de aur din sezonul 10 Chefi la cuțite.

Concurentul în vârstă de 30 de ani a decis să se înscrie la Chefi la cuțite la îndrumarea familiei și a prietenilor. Încrezător în forțele proprii și cu gândul acasă, la soția sa care se pregătea să nască în câteva săptămâni, Florin Dragomir și s-a apucat imediat de treabă.

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, dar totodată și să se arate faptul că este un bucătar experimentat, concurentul a ales să pregătească o super rețetă de sea bass cu garnitură de fasole verde, un sos mediteranean și elemente de decor precum gulie aromatizată cu turmeric, mousse de morcov cu mousse de țelină și ierburi aromatice.

„Au fost 10 ani norocoși pentru mine și cred că și sezonul 10 va avea un impact asupra mea și o să am noroc”, a dezvăluit tînărul, fără emoții.

Florin Dragomir la Chefi la cuțite sezonul 10, înainte să afle că a primit cuțitul de aur

Chiar în timp ce pregătea rețeta de file de lup de mare, Florin Dragomir a mărturisit faptul că nu are emoții că nu va primi vreun cuțit, căci se bazează pe experiența sa și pe faptul că are încredere în el.

De îndată ce au ridicat cloșurile, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au analizat atent preparatul din toate punctele de vedere și au încercat să își dea seama cine ar fi putut să gătească o asemenea farfurie. La momentul respectiv, niciunul dintre ei nu bănuia că în spatele ușilor se află chiar un cuțit de aur din sezonul 10 Chefi la cuțite.

Apoi, ușile s-au deschis și Florin Dragomir și-a făcut apariția în fața juraților. Acesta a povestit cum s-a apucat mai serios de gătit la vârsta de 16 ani.

„Munceam în timp ce eram la liceu, voiam să fac niște bănuți. Am învățat bucătărie în cadrul unui lanț hotelier din București. Munceam în timp ce eram la liceu. Așa am descoperit că-mi place bucătăria și am continuat o carieră în domeniu. Stau în bucătărie 15-17 ore. De atunci am descoperit pasiunea pentru gătit. Îmi place bucătăria, altfel nu cred că rămâneam în domeniu”, a zis el.