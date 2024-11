Ce mai face chef Munti (Mihai Munteanu), câștigătorul sezonului 6 Chefi la cuțite. Cum s-a schimbat viața lui și ce realizări are

Mihai Munteanu („Chef Munti”), câștigătorul sezonului 6 Chefi la cuțite își amintește cu drag de perioada în care a concurat la emisiunea pe care a câștigat-o.

Chef Munti a povestit într-un interviu marca AntenaPLAY cum i s-a schimbat viața după participarea la Chefi la cuțite. Câștigătorul sezonului 6 Chefi la cuțite a trecut prin 2 operații de micșorare de stomac, a participat în calitate de consultant la deschiderea mai multor restaurante și și-a deschis propria afacere cu camioane de mâncare de stradă. Pe plan personal, Munti și Elena, iubita lui, și-au achiziționat un apartament și urmează să se căsătorească.

Ce spune chef Munti despre sezonul 6 Chefi la cuțite

„Experiența Chefi la cuțite a fost o nebunie totală. A fost ceva wow și în continuare cred că e. E o experiență de viață. Eu am împărțit premiul cu echipa cu care am gătit în Finală. O parte din bani s-au dus la ei, iar cu o parte din bani m-am operat. Totul a fost bine cu micșorarea de stomac până când am început să trec peste anumite chestii. Operația aia de stomac nu te salvează în niciun caz. Operația aia te ajută să slăbești, să ajungi unde vrei, dar depinde foarte mult de tine să te menții. Sunt după două luni de la a doua operație. Deja am început să slăbesc, dar mi-am și pus stop anumitor lucruri. Am învățat să mă abțin”, a povestit Munti.

Cel mai important aspect al vieții profesionale pentur Munti a fost momentul în care și-a achiziționat primul truck.

„După ce am câștigat concursul alta a fost viziuna mea și asupra bucătăriei, au venit contracte, s-au deschis mult edrumuri, iar eu am devenit mai profi. Am făcut foarte multe evenimente. Mi-am deschis food truck. După concurs au urmat mai multe restaurante pe care le-am deschis în România, la consultanță. De 5 ani de zile mă învârst în luma street food-ului. În prezent mă ocup de 2 restaurante pe consultanță. Cea mai mare realizare pe plan profesional a fost momentul în care mi-am achiziționat primul truck”, a povestit Munti.

Chef Munti și-ar dori să mai participe la Chefi la cuțite într-un sezon al câștigătorilor și i-ar plăcea să facă parte din echipa lui Orlando Zaharia. Pe cei care își doresc să participle la Chefi la cuțite, chef Munti îi sfătuiește să vină pregătiți cu o bază de cunoștințe și să aibă răbdare.

